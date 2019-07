La doppiatrice della Sirenetta | Non importa il colore della pelle

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Carlo Lanna Ora sulla questione del live-action de Lainterviene ladel cartone animato arrivato nelle sale nel lontano 1989 Il fiume di polemiche sul live action de Lanon si placa. La scelta di far interpretare a una giovane attrice diil mitico personaggioDisney, non è andato giù ai puristifiaba che è arrivata nei cinema nel lontano 1989. Ora però la storicadi Ariel prende la parola su quanto sta accadendo. Jodi Benson, intervenuta al Florida SuperCon, prende le difesegiovane Halle Bailey. Le dichiarazioni sono state riportate da La Repubblica. "L’nte è che ci sia una storia da raccontare. Tutto il resto non conta – rivela lae cantante -. Io ho cresciuto i miei figli con il cartone de Lae sono convinta che lo spirito è rimasto immutato. Conta il messaggio non quello che ...

Italiaunita1 : RT @repubblica: La doppiatrice della Sirenetta cartoon difende Halle Bailey: 'Ciò che conta è il cuore' [news aggiornata alle 17:55] https:… - DiRiddlegood : RT @repubblica: La doppiatrice della Sirenetta cartoon difende Halle Bailey: 'Ciò che conta è il cuore' [news aggiornata alle 17:55] https:… - repubblica : La doppiatrice della Sirenetta cartoon difende Halle Bailey: 'Ciò che conta è il cuore' [news aggiornata alle 17:55] -