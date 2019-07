Juventus | i tifosi rilanciano… Higuain | cori per il Pipita | l’argentino rimane in

Napoli - ennesima frecciata di De Laurentiis alla Juventus : “raggruppano come tifosi tutti gli insoddisfatti del Sud” : Il presidente del Napoli non ha lesinato una velenosa puntura nei confronti della Juventus e dei suoi tifosi Aurelio De Laurentiis è un tipo che dice ciò che pensa, esprimendo il proprio punto di vista senza paura di essere criticato. Marco Alpozzi/LaPresse La frecciata del numero uno del Napoli questa volta ha avuto come destinatario la Juventus, in particolare i propri tifosi, nei confronti dei quali il presidente ha puntato il dito dopo ...

Gigi Buffon - il ritorno alla Juventus divide i tifosi : anche molte critiche : Gianluigi Buffon è vicino a un clamoroso ritorno alla Juventus. Gli esperti di calciomercato parlano di accordo in dirittura d’arrivo. Il club bianconero avrebbe offerto al portiere, attualmente senza squadra, un posto come vice-Szczesny per un anno. Un’operazione che avrebbe dell'impensabile: solo

Buffon torna alla Juventus/ Tifosi divisi "E' un campione" - "Operazione inutile" : Buffon è pronto a tornare alla Juventus, un'operazione che sta spaccando in due la tifoseria bianconera: ecco alcuni loro tweet

Calciomercato Juventus - Casillas fa sognare i tifosi bianconeri : “Gli acquisti li fa Houdini” [FOTO] : Per anni avversario della Juve con il suo Real Madrid. Adesso, dopo l’esperienza al Porto e la grave paura dell’infarto in allenamento, Iker Casillas si sta piano piano riprendendo. E c’è anche un elogio alla Juventus, indiretto. L’ex capitano della Spagna fa i complimenti ai bianconeri su Twitter, esaltandoli per come gestiscono il mercato. “Gli acquisti alla Juve li fa Houdini. Magia pura“, si legge. ...

Juve - Sarri : “Dito medio? Solo un errore - una reazione esagerata! Niente contro i tifosi della Juventus” : Sarri si giustifica per aver mostrato il dito medio ai tifosi bianconeri Maurizio Sarri nuovo tecnico Juve, in conferenza stampa ci tiene a sottolineare che l’aver mostrato il dito medio dal pullman ai tifosi Juventini quando era tecnico del Napoli, era stato un errore un gesto esagerato. Di seguito le parole del tecnico: “Il dito medio ai tifosi della Juventus fu un errore da parte mia, una reazione esagerata. Non ho Niente ...

Juventus-Sarri - striscione polemico dei tifosi del Napoli : “caduto in disonore - hai venduto la dignità” : Nella notte è stato esposto uno striscione contro Sarri a Napoli, gesto che sottolinea il dissenso dei tifosi azzurri contro il nuovo allenatore della Juve I tifosi del Napoli non ci stanno e, dopo l’ufficialità del passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus, hanno espresso il proprio dissenso per la scelta del manager toscano. Profili social chiusi, accuse via Twitter e nella notte anche uno striscione, nel quale i supporters azzurri ...

Juventus piglia tutto - anche Sarri “tradisce” il Napoli : da nemico giurato ad amico - ma i tifosi bianconeri non dimenticano… : Li chiamano voltagabbana. Ad essere etichettati così sono da sempre i politici. Quelli che cambiano partito dalla sera alla mattina, quelli eletti in una lista e che ci ritroviamo in un’altra. Il cittadino medio che li vota vede crollare le sue certezze dall’oggi al domani. Basti citare nel mondo della politica Clemente Mastella, che detiene forse il record con 7 cambi di partito, o Rocco Buttiglione con 3, ma gli esempi ...

Dopo l’ufficialità di Sarri alla Juventus spunta una petizione dei tifosi del Napoli - i dettagli : “La concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva, per estensione, l’interpretazione della personalità di Sarri come espressione sanguigna dell’anima popolare della città di Napoli e del suo tifo”. Questa la definizione che la Treccani ha dato al “Sarrismo” quando ha inserito questo termine nella sua enciclopedia nel 2018. E così, Dopo il ...

Pogba fa sognare i tifosi della Juventus : “vado via dal Manchester United” : “Dopo tre stagioni al Manchester United e dopo quest’anno che è stato il mio migliore penso sia giunto il momento di una nuova sfida”. Sono le clamorose dichiarazioni del centrocampista del Manchester United, Paul Pogba, in merito al suo futuro. “Potrebbe essere un buon momento per una nuova sfida da qualche altra parte -ribadisce il 26enne francese a margine di un evento promozionale a Tokyo-. Bisognerà parlare, ...

Guardiola allenatore Juventus/ Sarri resta il favorito ma i tifosi sperano... : Guardiola nuovo allenatore della Juventus? Gli ultimi rumors di calciomercato accreditano Maurizio Sarri come favorito alla panchina bianconera ma...

GUARDIOLA ALLENATORE Juventus?/ C'è una frase che fa ben sperare i tifosi... : GUARDIOLA ALLENATORE JUVENTUS? Esteban, giornalista di As, parla di una trattativa Pep-Juve ancora aperta. E De Napoli è convinto che l'affare si farà.

Juventus - i tifosi rivogliono Benatia. Preso d’assalto il profilo Instagram “Ti aspettiamo - campione” : A gennaio di quest’anno, l’addio, con destinazione Al-Duhail. Ma Mehdi Benatia è rimasto nel cuore dei tifosi bianconeri, che lo rivorrebbero a Torino in questa sessione di calciomercato. La Juve, è risaputo, è alla ricerca di almeno un centrale di spessore dopo l’addio di Barzagli e si è tornato a fare il nome anche del marocchino. profilo Instagram del calciatore Preso d’assalto, alla notizia, con tanti commenti ...

Maglia Juventus trasferta 2019/2020 : altra rivoluzione - protesta dei tifosi -FOTO- : Maglia Juventus trasferta 2019/2020- Dopo la nuova Maglia della stagione 2019/2020, già inaugurata nelle ultime giornata di campionato, la Juventus è pronta a presentare ufficialmente anche i kit da trasferta. Prime indiscrezioni, ma nessuna conferma ufficiale. La nuova Maglia da trasferta dovrebbe essere bianca con sponsor e dettagli rossi. Pantaloncini rossi e calzettoni bianchi. Una […] More

Cristiano Ronaldo festeggia la Nations League su Instagram : la gaffe sul ‘triplete’ non va giù ai tifosi della Juventus [FOTO] : Dopo la vittoria della Nations League, Cristiano Ronaldo fa discutere su Instagram: il post parla di ‘triplete’ ma i tifosi della Juventus hanno qualcosa da ridire Da ieri notte Cristiano Ronaldo ha aggiornato la sua bacheca con l’ennesimo trofeo. Questo, poichè nuovo, gli mancava: CR7 ha guidato il Portogallo alla conquista della Nations League. Il fuoriclasse portoghese ha festeggiato su Instagram postando una foto che ...