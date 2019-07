Charmed-Streghe | Seconda Puntata | Mel Deve Dire Addio a Niko!

Charmed - la nuova serie televisiva dal 7 luglio su Rai 2 : remake di 'Streghe' : Streghe, dal titolo originale Charmed , andrà in onda domenica 7 luglio su Rai 2 alle 21:05, il telefilm è ispirato ad una delle serie televisive cult andate in onda dal 1998 al 2006 dal titolo 'Streghe' , la quale tuttora vanta milioni di fan affezionati in tutto il mondo. La serie narrava le particolari vicende ambientate a San Francisco delle tre sorelle Halliwell: Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs) e Phoebe (Alyssa Milano), ...

Charmed -Streghe - Prima Puntata : La Nascita del Trio! : Charmed-Streghe , trama Prima Puntata : Dopo la morte di mamma Marisol, le figlie Mel e Maggie conoscono la loro sorellastra, Macy. In breve tempo scopriranno di essere anche delle streghe e di avere un angelo guida, il professor Greenwood. Che la lotta contro il male abbia inizio! E’ arrivato finalmente il momento anche in Italia di assistere alle avventure del nuovo Trio di streghe Mel, Maggie e Macy. Charmed – Streghe andrà in onda su ...

Il reboot di Streghe su Rai2 da luglio : finalmente una data ufficiale per la messa in onda di Charmed? : La prima stagione del reboot di Streghe è ufficialmente terminata negli Usa non senza polemiche visto che in molti, soprattutto quelli pronti a paragonare la serie con quella storica, non hanno apprezzato le novità. I vertici The CW continuano a sottolineare il fatto che si è voluto modernizzare lo show ma il pubblico non ci sta convinto che si sia usato il "brand" solo come specchietto per le allodole, dello stesso avviso è Alyssa Milano che ha ...