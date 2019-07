Baci ed sms hard ad alunno di 10 anni | sospesa maestra elementare a Vicenza

Sms hot e Baci sulla bocca all'alunno di 10 anni. Maestra di sostegno indagata per molestie : È indagata per molestie sessuali un’insegnante di sostegno quarantenne in servizio in una scuola primaria di Vicenza. La donna - secondo quanto scrive il Corriere della Sera - è stata iscritta dalla Procura di Vicenza nel registro degli indagati per il reato di violenza sessuale su minorenne nella forma lieve delle molestie. La Maestra, precaria, seguiva come insegnante di sostegno un bambino di 10 anni in quinta elementare. Ma, secondo ...