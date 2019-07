UFFICIALE – Comunicato Real Madrid | indizio importante su James Rodriguez! Napoli sempre

Spal - caos stadio : il comunicato UFFICIALE del club : “La società S.P.A.L. srl ha deciso di sospendere momentaneamente “Mai Sola” – Campagna Abbonamenti biancazzurra 2019-2020. Saranno comunicate in seguito le date di cambio posto e nuove sottoscrizioni”. E’ questo il comunicato ufficiale della Spal che ha deciso di sospendere la campagna abbonamenti dopo la notizia del sequestro dalla Guardia di Finanza di una parte dello stadio Paolo Mazza. Si tratta di una tegola per la ...

UFFICIALE : Robben si ritira dal calcio giocato - il comunicato : Attraverso un tweet sul profilo della Nazionale olandese, Arjen Robben ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. “Congratulazioni per la tua fantastica carriera” ha scritto la federazione orange. Dopo la fine del contratto con il Bayern Monaco, l’ex Real Madrid appende le scarpette al chiodo, al termine di una vita tra Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid e Bayern Monaco oltre a 96 presenze con la ...

UFFICIALE – Raul Albiol è un nuovo difensore del Villareal. Il comunicato. Il saluto della SSC Napoli : Raul Albiol è un nuovo calciatore del Villareal. I dettagli dell’affare Il difensore Raul Albiol è un nuovo calciatore del Villarreal. Iascia il Napoli dopo sei anni in cui ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Ha totalizzato 236 presenze, 6 reti e 9 assist con la maglia azzurra. Il Villarreal paga la clausola rescissoria al Napoli di 4 milioni di euro. Il Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Albiol ...

UFFICIALE – Il Chelsea scarica Higuain : il comunicato : Higuain, il Chelsea non lo riscatta L’attaccante argentino Gonzalo Higuain non è stato riscattato dal Chelsea, lo rende noto il club britannico con un comunicato UFFICIALE. Futuro incerto per il pipita che al momento non sembra essere nei piani del suo ex allenatore Sarri e tantomeno del club bianconero che vorrebbe monetizzare dalla sua cessione. Le uniche ipotesi sono l’Atletico e quella della Cina. Il Chelsea con un ...

UFFICIALE – Napoli - ceduto Diawara alla Roma per 21 milioni di euro : il comunicato : Calciomercato Roma, Diawara arriva dal Napoli: il comunicato Calciomercato Roma Diawara| La Roma ha reso UFFICIALE l’acquisto di Amadou Diawara dal Napoli. Il calciatore si trasferisce ai giallorossi a titolo definitivo per circa 21 milioni di euro. Questo il comunicato dei capitolini. Il comunicato della Roma “Il Club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe ...

Addio De Nicola al Napoli - il comunicato UFFICIALE di De Laurentiis : “Caro Alfonso…” : Addio De Nicola al Napoli, il comunicato ufficiale di De Laurentiis: “Caro Alfonso…” Addio De Nicola al Napoli, il comunicato ufficiale di De Laurentiis: “Caro Alfonso…”. Il patron azzurro ha voluto salutare personalmente il dottor Alfonso De Nicola che lascia il Napoli dopo 14 anni. Di seguito la nota pubblicata sul sito ufficiale del club. “Caro professor De Nicola, anzi caro Alfonso, sono stati ...

UFFICIALE – Manolas è del Napoli! Il comunicato della Roma - la cifra : La Roma ufficializza la cessione di Manolas al Napoli “L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto con il Napoli l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Kostas Manolas. Il calciatore greco si trasferirà a fronte di un corrispettivo fisso di 36 milioni di euro”, riporta la Roma. “Manolas, arrivato nella Capitale nell’estate del 2014, ha totalizzato in giallorosso 206 presenze segnando 8 reti. Il Club augura a ...

Palermo Calcio - nuovo comunicato UFFICIALE della società : Palermo Calcio, nuovo comunicato ufficiale della società In serata è arrivato un nuovo comunicato in merito alla situazione che sta attualmente vivendo il Palermo Calcio successiva all’esclusione dal prossimo campionato di Serie B, avvenuta qualche giorno fa a causa della mancata presentazione per tempo alla Lega di Serie B della documentazione necessaria all’iscrizione. La dirigenza anche qui precisa e fa chiarezza circa la ...

Sampdoria – E’ UFFICIALE - Di Francesco è il nuovo allenatore : il comunicato blucerchiato : Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore della Sampdoria: oggi l’annuncio ufficiale La Sampdoria ha dato oggi il suo annuncio ufficiale: Eusebio di Francesco è il novo allenatore blucerchiato. “Il presidente Massimo Ferrero e la Sampdoria danno il benvenuto a Eusebio Di Francesco, che si è legato alla società in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2022”, si legge nella note dal ...

Annunciato anche Honor 20 Pro per l’Italia : il comunicato UFFICIALE : Il ban USA ha sicuramente tramortito il produttore cinese, che comunque ha tenuto botta, non arrendendosi ad una forma di restrizione che avrebbe spezzato le gambe a chiunque. Il lancio di Honor 20 e Honor 20 Pro è capitato proprio a ridosso della baraonda che ha investito l'OEM, che non si è perso d'animo e ha continuato a lottare per la propria egemonia. Il comunicato ufficiale che ci è stato inoltrato stamane dall'ufficio stampa dalla ...

UFFICIALE – Maurizio Sarri è il nuovo tecnico della Juve! Il comunicato del Chelsea : Sarri è ufficialmente il nuovo tecnico bianconero Adesso è UFFICIALE Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juve, c’è il comunicato UFFICIALE del Chelsea: La Juventus ed il Chelsea hanno raggiunto un accordo per la risoluzione anticipata del contratto di Sarri, Marina Granovskaia, ha dichiarato: “Durante i colloqui che abbiamo avuto dopo la finale di Europa League, Maurizio ha chiarito quanto fortemente desiderava tornare ...

Scuola - PAS e precariato docenti ultime notizie : comunicato UFFICIALE dei parlamentari M5S : I parlamentari del Movimento 5 Stelle nelle Commissioni Cultura di Camera e Senato hanno provveduto ad emettere una nota congiunta per commentare l’intesa raggiunta dal Governo e dai sindacati in relazione alla questione del reclutamento docenti. comunicato ufficiale parlamentari M5S: ‘Tutelare meglio le diverse fasce del precariato’ “Il Movimento 5 Stelle è da sempre impegnato a chiudere definitivamente la stagione ...

Caduta Froome – Il comunicato del Team Ineos - diverse fratture per il britannico : UFFICIALE il forfait al Tour de France : Il Team Ineos ha reso note le condizioni di Froome attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale Chris Froome non correrà il Tour de France, adesso la notizia è ufficiale. A rivelarlo è il Team Ineos con un comunicato apparso sul proprio sito, dove si evince come le condizioni del corridore britannico siano davvero pessime. AFP/LaPresse Il keniano bianco ha riportato diverse fratture, che lo escluderanno dalla Grande ...

Scatena i poteri degli eroi in Marvel's Avengers : tutti i dettagli del comunicato UFFICIALE : Marvel Entertainment e Square Enix sono orgogliose di presentare Marvel's Avengers, un epico gioco di azione-avventura che combina una narrazione cinematografica con meccaniche di gioco in single-player e cooperativo. Ecco il comunicato ufficiale:Sviluppato da Crystal Dynamics in collaborazione con Eidos-Montréal, Crystal Northwest e Nixxes Software, Marvel's Avengers sarà pubblicato contemporaneamente per PlayStation 4, Xbox One (inclusa Xbox ...