Scontro tra aereo e elicottero sul Rutor | ecco il video dalle GoPro

Aosta - Scontro tra aereo da turismo ed elicottero : le immagini della collissione sul Rutor trovate nelle GoPro : Lo scorso 25 gennaio, sopra La Thuile (Aosta), sul ghiacciaio del Rutor, un elicottero con base a Courmayeur impegnato nel servizio di eliski e un aereo da turismo partito da Mege’ve (Francia) si sono schiantati, provocando sette vittime. Le due telecamere, che hanno registrato l’incidente, sono state ritrovate a mesi di distanza dell’accaduto. Venezia, la nave da crociera rischia di schiantarsi ...

Usa-Gb - Scontro diplomatico dopo fuga di notizie. Ambasciatore : “Trump inetto”. La replica : “Non tratteremo più con lui” : Ha definito Donald Trump “inetto, insicuro e vanesio” in alcune note informative che dovevano rimanere riservate, ma le parole dell’Ambasciatore britannico a Washington Kim Darroch sono state rese pubbliche, causando lo scontro tra Stati Uniti e Inghilterra. La premier britannica Theresa May si è subito smarcata dalle parole dell’Ambasciatore, affermando di non trovarsi d’accordo con la sua analisi, ma ha confermato ...

Nello Scontro tra Salvini e Trenta arriva pure una missione militare bluff : Roma. Ieri al Viminale il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha parlato di un piano anti immigrazione che prevede tra le altre cose “l’incremento dei controlli per ridurre le partenze con utilizzo di radar, mezzi aerei e navali” e la “presenza delle navi della Marina e della Guardia di Finanza p

Agorà - Scontro tra Delmastro e la portavoce Ong : 'Venga lei a Biella a lavorare' (VIDEO) : Il ruolo delle imbarcazioni delle Ong che pattugliano il Mediterraneo alla ricerca di migranti da salvare e da condurre verso un porto sicuro è oggetto di contestazione da parte di molti schieramenti politici. Matteo Salvini, da quando è al Ministero dell'Interno, ha fatto sapere che i porti italiani, per loro, saranno chiusi in maniera continuativa. La Lega, però, non è l'unico partito ad avere un atteggiamento particolarmente scettico rispetto ...

Beautiful anticipazioni : ancora Scontro tra Hope e Steffy : Steffy e Hope A Beautiful è ancora scontro tra Steffy e Hope, dopo la decisione di Ridge di puntare sulla linea Intimates della figlia. Una scelta che non piacerà nemmeno a Brooke. Maggiori dettagli nelle nostre anticipazioni. Beautiful anticipazioni da lunedì 8 a venerdì 12 luglio Steffy chiede sostegno al padre affinchè nella sua azienda non debba vedere l’ex marito e sua moglie insieme e premiati sul lavoro, mentre lei viene ...

Lo Scontro tra Papa Francesco e Salvini sull'immigrazione : Immigrazione: Salvini, “uno contro tutti” Monaco di Baviera, 8 lug 08:47 - (Agenzia Nova) - Con la sua politica dei porti italiani chiusi alle navi delle organizzazioni non governative che soccorrono i migranti nel Mediterraneo, è “uno contro tutti” il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, mi

Scontro sui migranti : così esplode la crisi tra Salvini e i 5 stelle : "Nell'ultimo mese sono arrivati in Italia più di 300 irregolari, servono fatti e non parole". "Se ti senti Maradona e poi...

Avevo la mia famiglia sul camper! Tragico Scontro - lei muore : Impatto fatale in tarda mattinata a Cento, sulla via Modena. A farne le spese, non sopravvivendo allo scontro tra una vettura e un camper, una donna di origini dominicane, classe ’61, trasferitasi e residente da poco tempo a Decima, ma per tanti anni residente a Cento. La donna, al volante della macchina, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della municipale intervenuti per i rilievi, avrebbe perso ...

Lo Scontro aperto tra Seehofer e Salvini sull'emergenza migranti : A luglio di un anno fa, con i colleghi ministri dell'Interno di Austria (Herbert Kickl) e Italia (Matteo Salvini), Horst Seehofer benediceva l''alleanza dei volenterosi': sottolineava che "la questione di chi riceve asilo in Europa" non dovrebbe essere decisa dai trafficanti di esseri umani, ma da "governi democraticamente eletti" e tornava a chiedere dei "centri per profughi fuori dai confini dell'Ue". Sembrava ...

La Alex attracca a Lampedusa. Scontro tra Salvini e la Trenta : Valentina Raffa Vietato lo sbarco ai migranti, alcuni scendono per le cure Il vicepremier: «Il ministro della Difesa mi ha lasciato solo» Neanche le invitassero a nozze. Le due navi Alex e Alan Kurdi delle Ong Mediterranea e Sea Eye, che nei giorni scorsi hanno fatto il «pieno» di immigrati, si sono dirette a Lampedusa. La prima ha attraccato. Numerosi migranti tra i 41 a bordo sono stati sbarcati per essere curati al poliambulatorio ...

Un video (con fake) su Facebook sul Morandi - è Scontro fra Di Maio e Autostrade : Il vicepemier sollecita la revoca della concessione e parla di 500 mila euro versati da Aspi che replica: "E' falso sono 500 milioni". Nella sequenza viene mostrata la corrosione del viadotto, ma la foto è del ponte di Ripafratta, vicino Pisa

Il nuovo Scontro tra Salvini e le ong : scene di ordinario caos nel Mediterraneo : Nelle ultime ore due nuovi salvataggi di migranti nel Mediterraneo alimentano la guerra di nervi tra il governo italiano e le ong. Soprattutto, si tratta di due nuovi banchi di prova per l’applicazione del decreto sicurezza bis, tanto voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini ma rivelatosi ine

Le ragioni dello Scontro tra Zingaretti e Raggi sui rifiuti di Roma : È scontro aperto tra Virginia Raggi e Nicola Zingaretti sulla gestione della crisi di raccolta e smaltimento dei rifiuti che ha investito Roma da alcune settimane. Oggi la giornata è stata scandita dalle accuse di lentezza da parte del sindaco M5s nei confronti della Regione Lazio nell'emanare l'ordinanza, concordata ieri con il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che potrebbe aiutare la Capitale a smaltire negli altri impianti del Lazio le 600 ...