Prima superiore | esercizi e verifiche per prepararsi al test d’ingresso di matematica

dilei

(Di martedì 9 luglio 2019) Durante l’estate, complici le belle giornate e quella sensazione di ritrovata libertà, la voglia di mettersi a studiare, per bambini e ragazzi, è ben poca. Soprattutto se sono reduci dagli esami e hanno da poco concluso un’importante tappa della loro formazione come può essere, ad esempio, la scuola media. Tuttavia, se tuo figlio si appresta a cominciare le scuole superiori, lo studio è fondamentale. Tanto più ora, che gli istituti prevedono il regolare svolgimento delle prove Invalsi e gli alunni sono periodicamente chiamati aare le loro conoscenze. Se ai nostri tempi esistevano “solamente” interrogazioni e, per i nostri ragazzi è infatti ben diverso: l’asticella si è alzata, ed è necessario che si tengano allenati per superared’ingresso, prove intermedie e tutto quanto oggi le scuole superiori richiedono. Come incoraggiare ...

Robi_Nai1 : @_Lodetti_ @_IlBoris @michele5412 Ragazzi delle medie e prima superiore ?? - Low1970 : @LaVale8 Quando vedevo il Giro in diretta, avevo finito la prima superiore, che tempi mitici - chooselovetini : una ragazza che era in classe con me in prima superiore mi ha scritto per sapere secondo me quando usciranno i bigl… -