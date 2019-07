“Il tour di Jovanotti minaccia la migrazione dei pulcini” La protesta degli ambientalisti

Ciclismo - Dumoulin tranquillizza i suoi tifosi : “Il tour de France non è a rischio - ecco come mi sento” : Il corridore della Sunweb ha parlato dopo il ritiro dal Giro del Delfinato sottolineando come parteciperà al Tour de France Tom Dumoulin ha deciso di alzare bandiera bianca al Giro del Delfinato, il corridore della Sunweb non ha preso parte alla settima tappa per un fastidio al ginocchio che lo ha spinto a non rischiare. Massimo Paolone/LaPresse Niente di grave però per l’olandese, che ha rivelato come adesso osserverà un periodo di ...