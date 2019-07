Estate a Napoli 2019 | cinema | mostre ed eventi da luglio a settembre

CITY SUMMER TOUR : qual è la città più cool dell'Estate 2019? | Ep. 1 Napoli : Napoli, Catania e Rimini: qual è la città più cool dell'estate italiana? Venite a scoprirlo in un viaggio lungo la penisola...

Napoli su Icardi - CorSport : ADL si muove : 4 cessioni per finanziare il colpaccio dell’Estate : Napoli su Icardi, ‘Il Corriere dello Sport’ rivela i piani del di De Laurentiis per arrivare alla’ attaccante Napoli su Icardi, rumors ed indiscrezioni si susseguono senza soste nelle ultime ore, stiamo seguendo da vicino la fase di approccio del club azzurro, attraverso i maggiori esperti e quotidiani Nazionali. Per la possibile operazione il Napoli si muove tenendo ben presente le difficoltà per portare all’ ombra ...

Papa Francesco in visita a Napoli nel giorno del Solstizio d’Estate : La citta’ di Napoli e’ in fermento per l’arrivo di Papa Francesco domani, in occasione del convegno La teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto del mediterraneo, che si terra’ in mattinata alla pontificia facolta’ teologica dell’Italia meridionale, sezione san Luigi, a via Petrarca. La visita, in piena linea con il pontificato aperto e trasversale del pontefice argentino, si pone sulla scia del Documento ...

Dai Preraffaelliti alle maschere da sub di Blub : le mostre dell’Estate fra Milano - Roma e Napoli : L’estate milanese porterà per la prima volta in Italia i capolavori Preraffaelliti della Tate Britain, mentre a Napoli l’antichità pompeiana incontrerà la street art con le maschere da sub di Blub: i mesi di giugno e luglio saranno all'insegna di grandi inaugurazioni nei maggiori musei d’Italia, mentre proseguono le grandi esposizioni nel nome di Leonardo da Vinci, Caravaggio e Canova.Continua a leggere

CorSera – Napoli - obiettivo James Rodriguez per il grande colpo dell’Estate. Respinta offerta per un azzurro” : CorSera – Napoli, obiettivo James Rodriguez per il grande colpo dell’estate. Respinta offerta per un azzurro”. CorSera – Napoli, obiettivo James Rodriguez per il grande colpo dell’estate. Respinta offerta per un azzurro”. Il rinforzo per l’ attacco che Carlo Ancelotti avrà per la prossima stagione, è argomento caldo per tutti i maggiori quotidiani nazionali. L’ edizione online de ‘Il Corriere ...

RepNa : Il Napoli a un bivio : è l’Estate della verità per il mercato del club : Repubblica Napoli parla della strategia di mercato del Napoli come conseguenza del colpo subito da De Laurentiis nell’orgoglio per il probabile passaggio di Sarri alla Juve. L’alternanza ad Allegri sulla panchina bianconera starebbe spingendo il presidente, secondo il quotidiano, ad un repentino cambio di strategie che rende le operazioni di acquisto molto più aggressive e movimentate di quanto siamo abituati a vedere. Nonostante ...

Napoli - stagione fallimentare? I fallimenti sono altri! Ora aspettatevi un’Estate all’insegna di false “bombe di mercato”! : Game Over – La stagione 2018/2019 del Napoli si è conclusa con la sconfitta di ieri sera in quel di Bologna. D’altronde, come ha ammesso anche il buon Ancelotti, la partita contava nulla e uno scivolone ci poteva stare: le motivazioni sono tutto nel calcio! Ora, archiviata la stagione, si possono tirare le somme. Non è stata di certo una stagione memorabile quella appena trascorsa, o meglio, lo è stata fino a un certo punto. ...