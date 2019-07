Cremona | bimbo di due anni cade dalla finesra del secondo ma si salva per miracolo

Solo 3 casi su mille al mondo! A Cremona donna in emodialisi partorisce un bimbo : È successo presso il Centro Dialisi di Cremona diretto da Fabio Malberti. Ad oggi Solo 1000 casi nel mondo, Una giovane donna in emodialisi è diventata mamma presso il centro Dialisi di Cremona. Si tratta di un caso davvero eccezionale considerando che Solo in tre casi di gravidanza su mille la donna riesce ad avere un figlio.-- Ad oggi, difatti, nel mondo sono segnalati Solo 10mila casi. Il bellissimo risultato è il frutto del lavoro di ...