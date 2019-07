Bomba d’acqua | cosa è e come si forma

ideegreen

(Di martedì 9 luglio 2019) Il termineè perfetto per i titoli di giornale che possono così essere allarmisti con un nome ad effetto per quelli che a volte sono solo dei grossi temporali. E’ però vero che ultimamente il clima è piuttosto imprevedibile e quando grandi quantità di pioggia cadono di colpo in una piccola area, si ha sì la sensazione di essererdati, dal cielo, (altro…)è esiIdee Green.

MarcoAmbrosett1 : RT @schumyno: Video desecretato #PonteMorandi 'il TAGLIO di alcune immagini è stato effettuato, ..., in alcune parti in cui erano visibili… - sergimagugliani : RT @schumyno: Video desecretato #PonteMorandi 'il TAGLIO di alcune immagini è stato effettuato, ..., in alcune parti in cui erano visibili… - schumyno : Video desecretato #PonteMorandi 'il TAGLIO di alcune immagini è stato effettuato, ..., in alcune parti in cui erano… -