Altro che vecchio il Samsung Galaxy S7 | in Asia si intravede addirittura l’aggiornamento

optimaitalia

(Di martedì 9 luglio 2019) In queste settimane abbiamo preso atto di alcune mosse ufficiali da parte di, che a conti fatti ci ha preannunciato un certo rallentamento nella distribuzione di aggiornamenti ufficiali per i possessori di unS7 o di un S7 Edge. Eppure, pochi giorni fa abbiamo chiuso il cerchio con la patch di giugno qui in Italia, dopo l'apparizione del pacchetto software a bordo di alcuni modelli brandizzati, senza dimenticare quanto trapelato oggi 9 luglio, nonostante il fatto non ci riguardi in modo diretto. A cosa mi riferisco? Poche ore fa una fonte del calibro di SamMobile ha annunciato con un articolo specifico che insia stato avvistatol'aggiornamento di luglio per iS7 e S7 Edge. Certo, parliamo di una versione dello smartphone diversa rispetto a quella che è stata commercializzata in Italia e nel resto d'Europa, giusto premetterlo, ...

matteosalvinimi : Altro che “Salvini cattivo”! Persino l’Europa certifica che i criminali scafisti e i loro complici producono un gir… - Linkiesta : È un guscio senza polpa, il culto di #Salvini e non ci metterà troppo a sgonfiarsi. Come ogni altro culto. Come que… - BonisoliAlberto : Un altro obiettivo centrato. Le colline del #prosecco di #ConeglianoValdobbiadene sono patrimonio #Unesco. Questo G… -