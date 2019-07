Riccardo Cocciante | “Subito dopo il rogo di Notre Dame ci hanno chiesto di cantare

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) FQ Magazine Avanti un altro, parla “lo Iettattore”: “A Rieti ero considerato una persona da non frequentare. Forse per il mio aspetto. Ora però tutto è cambiato” Diciassette anni in scena e non sentirli.con il cast storico dell’opera moderna “de Paris”, ha presentato oggi al Teatro Gerolamo di Milano il nuovo tour, al via dal 13 settembre. Non mancano i nomi storici della produzione come Giò di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Clopin), Matteo Setti (Gringoire) e soprattutto nel ruolo della protagonista femminile Esmeralda la new entry Elhaida Dani, vincitrice della prima edizione del 2013 di “The Voice Of Italy”.era proprio il suo coach quell’anno. Il cantautore e autore delle musiche del ...

