Migranti | navi marina e Gdf a difesa dei porti | radar e aerei per controllare partenze

Migranti - Trenta : "Senza navi militari in mare sono tornate le Ong - avevo avvisato Salvini" : Il ministro della Difesa striglia il collega all'Interno: "È sorprendente che attacchi i militari dopo che siamo stati noi a dare supporto". Ma precisa: "L'emergenza da affrontare è quanto sta accadendo in Libia perché la situazione è peggiorata sensibilmente"

Migranti - il ministro della Difesa Trenta : “Ho avvisato Salvini sulle ong ma non ha ascoltato. Manderò le navi militari” : “Quanto che sta accadendo in questi giorni si sarebbe potuto evitare. Lo avevo detto a Matteo Salvini: senza la missione Sophia torneranno le ong. Non ha voluto ascoltare e adesso si lamenta”. A dirlo è la ministra della Difesa in quota M5s Elisabetta Trenta in un colloquio col Corriere della Sera nel quale ha commentato i recenti casi di scontro tra il governo italiano e le navi delle ong, la Sea Watch prima e la Mediterranea poi, ...

**Migranti : Salvini - ‘navi militari o difendono confini o scortano fuorilegge’** : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “La mia competenza non è in mare, posso indicare un porto sicuro e bloccare uno sbarco non autorizzato, però non dipendono da me le Forze Armate in mare. Però chiederò ai vertici delle Forze Armate: o le navi militari italiane servono in mare a far rispettare le leggi e i confini o se servono da scorta per la navi fuorilegge, domandiamoci sull’utilità e sull’utilizzo di questo navi. Lo dico con ...

Migranti - le navi Alex e Alan Kurdi ancora ferme. L’apertura della Germania : “Pronti ad accogliere se c’è soluzione europea” : Una situazione “molto difficile” a bordo della barca a vela Alex, ferma al largo di Lampedusa con 41 Migranti a bordo. E l’attesa della Alan Kurdi in acque internazionali, rispettando il divieto di accesso in Italia notificato dalla Guardia di finanza, nell’attesa di un porto sicuro che l’equipaggio definisce “urgente”. Lo stallo nel Mediterraneo delle due imbarcazioni continua da oltre 24 ore, mentre ...

Migranti - due navi delle ong verso Lampedusa. DIRETTA : Migranti, due navi delle ong verso Lampedusa. DIRETTA L'imbarcazione Alan Kurdi, della Ong tedesca Sea Eye, verso l’Italia: “Diretti al più vicino porto sicuro”. La Gdf ha già notificato il divieto di ingresso. Salvini: "Vadano in Germania". Anche la nave Alex al largo dell'isola Parole chiave: ...

Migranti - altre due navi delle Ong puntano su Lampedusa e sono pronte a forzare il blocco : Il Mediterraneo ha due navi cariche di Migranti che fanno rotta verso il porto di Lampedusa nonostante il divieto del governo italiano. La prima è il veliero Alex della Ong Mediterranea e potrebbe forzare il blocco navale nelle prossime ore dopo aver soccorso oltre 50 Migranti al largo delle coste libiche, dopo l'iniziale accordo di farli sbarcare a Malta, poi saltato. Secondo l'intesa con La Valletta l'Italia avrebbe dovuto prendere 50 Migranti ...

"Migranti? La richiesta di asilo possibile anche dalle navi ong" : Angelo Scarano Il Garante dei detenuti, Mauro Palma, critica il dl Sicurezza bis e apre la strada a nuove richieste di asilo Il garante per i detenuti, Mauro Palma, potrebbe aprire una strada che può portare ad una valanga di richieste di asilo. Di fatto Palma nel suo "parere" in merito al dl Sicurezza Bis ha sostenuto la tesi che i migranti a bordo delle navi "bloccate" possono chiedere l'asilo. Palma, nel corso della sua audizione ...

MEDITERRANEA - C'È L'ACCORDO/ Migranti trasferiti a Malta su navi militari italiane : MEDITERRANEA, accordo totale fra l'Ong, il governo italiano e quello maltese: i Migranti saranno trasferiti a La Valletta su navi militari

Migranti : Casarini - 'decreto sicurezza non si può applicare a navi che fanno soccorsi' : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Il tema del decreto sicurezza, come ha già detto la magistratura, non si può applicare a navi che fanno soccorsi in mare". Così Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans. "Noi stiamo solo seguendo le convenzioni internazionali e la costituzione italiana - dice ancora

Sea Watch - Matteo Salvini incastra Macron : "Porti aperti? Allora mando le navi coi Migranti in Francia" : "Allora ti mando le navi con i migranti". Matteo Salvini innesca una nuova guerra diplomatica con Emmanuel Macron e la Francia. "Dato che l'Eliseo ha detto tutti i porti aperti, indicheremo Marsiglia e Corsica come destinazioni", ha spiegato il ministro degli Interni intervistato da La Verità. "Noi

Tutti i voli segreti degli aerei ong : così da Lampedusa portano in Italia le navi dei Migranti : Fausto Biloslavo Alle barche vietato l’ingresso nelle acque territoriali, eppure due velivoli non governativi operano stabilmente da Lampedusa. Sono state registrate 78 missioni da gennaio agli inizi di giugno Anche due al giorno. E ogni ora arriva a costare 300 dollari Gli aerei delle Ong decollano da Lampedusa per individuare i gommoni dei migranti partiti dalla Libia poi raccolti in mare dai talebani dell’accoglienza come Sea ...