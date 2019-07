Il Comune di Alcamo condannato a risarcire i familiari di una vittima della strada

ilgiornale

(Di lunedì 8 luglio 2019) Roberto Chifari Un trattoprovinciale 47-Castellamare del Golfo Ildiè statoa pagare 642 mila euro alla famiglia di un uomo deceduto in un incidentele a causa delle cattive condizioniIldi, in provincia di Trapani, è statoa pagare 642 mila euro per la morte, in un incidentele, di Francesco Maltese, avvenuta nel 2011. Il Tribunale di Trapani ha escluso il concorso di colpa dell'ex Provincia di Trapani riconoscendo l'unica responsabilità nelche dovrà versare il risarcimento danni aidell'uomo morto otto anni fa. La notizia è stata riportata qualche giorno fa da Tp24.it, ma pone lo stesso l'accento sul rischio di molte strade siciliane: spesso lasciate senza manutenzione ordinaria e straordinaria, senza illuminazione o con un carente segnaletica verticale e ...

