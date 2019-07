I 130 anni del Wall Street Journal

Intesa Spaolo : programma Restituzioni compie 30 anni - oltre 1300 opere restituite al Paese (3) : (AdnKronos) - "Coroniamo i trent'anni di attività di un grandioso progetto, che vede collaborare rispettosamente la Banca e le istituzioni pubbliche, con il restauro di un dipinto di Veronese, straordinario esempio della ricchezza artistica del territorio veneto. L'intervento consolida il profondo d

Intesa Spaolo : programma Restituzioni compie 30 anni - oltre 1300 opere restituite al Paese : Vicenza, 2 lug. (AdnKronos) - E’ stato annunciato oggi presso il Santuario della Madonna di Monte Berico a Vicenza l’avvio al restauro del monumentale dipinto su tela di Paolo Veronese “Cena di San Gregorio Magno”, in occasione dei trent’anni del programma Restituzioni di Intesa Sanpaolo. Il restaur

Sicurezza stradale : in Lombardia in 3 anni oltre 1300 vittime : Milano, 26 giu. (AdnKronos) - Sono stati 1.335 i morti sulle strade in Lombardia nel triennio 2015/17, di cui 285 motociclisti, secondo i dati Istat, in aumento del 12% rispetto alla precedente rilevazione, per un costo sociale e sanitario di 1,67 miliardi. Questi i dati che emergono dal convegno "S

Parigi - la Tour Eiffel festeggia 130 anni di apertura al pubblico : La Torre Eiffel festeggia i 130 anni della sua apertura al pubblico. La "Dama di ferro" aprì i battenti il 15 maggio 1889, come l'Esposizione Universale, di cui era l'attrazione principale. Dapprima dipinta in rosso bruno, divenne ocra nel 1892, poi gialla nel 1899. Consapevole della minaccia di una sua eventuale distruzione, l'artefice dell'opera Gustave Eiffel si battè per dimostrare che poteva essere utile alla scienza. Vinse la sua ...