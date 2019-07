Dieta del microbiota | perdi peso e mantieni l’intestino sano

dilei

(Di lunedì 8 luglio 2019) Ladelè uno schema alimentare che consente di perderee di ridare equilibrio alla flora intestinale. Ideata dal Dottor Michael Mosley, già celebre per aver messo a punto laFast, si propone, attraverso il miglioramento delintestinale, di aiutare non solo a dimagrire, ma anche a prevenire condizioni patologiche gravi, come per esempio l’obesità, le infiammazioni croniche e le problematiche metaboliche. Nel suo libro Ladel microbioma, Mosley insiste molto sull’importanza dell’equilibrio della flora intestinale, ricordando che in questa parte del nostro corpo vivono oltre trecentomila batteri di centinaia di specie diverse. Per fare in modo che questo ecosistema estremamente complesso porti avanti nel migliore dei modi le sue funzioni – una delle più rilevanti è il supporto al sistema immunitario – è fondamentale ...

tylerjoseppht : Oh raga voglio mettermi un po' a dieta. Per colpa del ciclo e dello stress degli esami ho mangiato un botto e mi piacevo un po' prima. - GuidaGenitori : #cibo energia #cibo #cibo calorie #dieta #menù #alimentazione #cibo #genitori #guidagenitori Il nostro menù del… - scinet_it : I commenti di Giuseppe Bertoni, professore di zootecnia in quiescenza e presidente dell’Associazione Ricercatori Nu… -