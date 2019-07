ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2019) Era in commissariato da un’orata e sembrava che tutto filasse liscio nell’ordinaria amministrazione di una stazione di polizia, ma il pensiero andava al suo vice,, fimminaro impenitente, che ancora non si era apprisintato in loco e di certonon poteva contare sullo sull’ispettori Fazio Giuseppe per sbricare le rutture che si sarebbero prisintate di lì a poco. Catarella (al tilifono): “Trasì ora il vicicommisari Augelli: Vossia mi dissi che dovevo signalari la sua venuta in lochi.”:: “Bravissino Catarè, ora ti rechi in lochi dell’officio dell’e gli spì se poti vinire per qualichi minuti quia da me… “. C: “Subitissimamente feci, dutturi”., da quanto si era maritato con Biatrice, una bona picciotta di paisi, attravirsava un piriodo un po’ accussi: stritto tra la sua natura di fimminaro e la nea condizione di marito. Orasi palesò ...

Dialogo tra #Montalbano e Mimì #Augello sulle fimmine Augello dopo il matrimonio era in una situazione nuova strett…