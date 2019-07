Come indossare la camicia d’estate

dilei

(Di lunedì 8 luglio 2019) Laè un grande classico, sapete che per me è davvero irrinunciabile, anzi, ci costruirei sopra tutto il guardaroba. Detto questo, anche d’estate è un capo che possiamotranquillamente e in molti modi differenti. Ecco qui qualche idea per voi.Marques’Almeida, jeans J brand, sandali Reike Nen, borsa Chloé, occhiali Moschino Eyewear, anello Mikikolad’estate: rovescia L’avreste mai detto? Ebbene sì, lapuò essere indossata anche al rovescio, letteralmente. Potete chiuderla con i bottoni oppure annodarla: l’effetto è super street style e casual chic. Il generale, va portata senza reggiseno, o con un reggiseno adatto alle scollature sulla schiena, quindi è particolarmente adatto a voi se avete poco seno o comunque un seno che non ha molto bisogno di supporto. Fonte Pinterestla...

VioBebe : Indossare un abito concepito per me da un maestro come @armani sarebbe già di per sè un evento meraviglioso ??. Farl… - agorarai : Fuori dai confini nazionali bisogna dismettere le casacche dei propri partiti politici e indossare la maglia della… - iEMry : Che bello indossare una canotta xl come se fosse un vestito. Voglio vivere con la gonna per tutta l'estate -