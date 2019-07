Ambra Lombardo | appello a Tina Cipollari | Conosciamoci | diventeremo buone

Ambra Lombardo - fidanzata con Kikò Nalli - fa un appello a Tina Cipollari! Leggi le sue parole : Dopo la fine del Grande Fratello 16 prosegue a ritmo spedito la relazione tra Chicco Nalli e Ambra Lombardo. In barba a critiche e malelingue la coppia è sempre più complice e affiatata. Nelle... L'articolo Ambra Lombardo, fidanzata con Kikò Nalli, fa un appello a Tina Cipollari! Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ambra Lombardo - la fidanzata di Kikò svela il suo passato di violenze : Oggi la vediamo serena e sempre più sorridente e felice al fianco del suo Kikò, ma nel passato di Ambra Lombardo c’è un amore violento che le ha lasciato addosso ferite indelebili. A confessarlo è la stessa Ambra, in un’intervista a cuore aperto al settimanale DiPiù. L’ex gieffina ha raccontato al magazine di quanto sia felice ora, per aver incontrato un uomo premuroso e presente come l’ex marito di Tina Cipollari, contrapponendolo al suo ...

Ambra Lombardo : “Il mio ex era un violento - mi strinse le mani al collo fino a soffocarmi” : Ambra Lombardo, ex concorrente del Grande Fratello e attuale compagna di Kikò Nalli, racconta pubblicamente l’inferno vissuto con un ex compagno violento che a lungo avrebbe tentato, anche con se stessa, di giustificare: “Un giorno mi strinse le mani al collo fino quasi a soffocarmi. Mi colpevolizzavo, lo amavo nonostante la sua crudeltà”.Continua a leggere

Kikò Nalli e Ambra Lombardo a Temptation Island Vip?/ Risposta positiva della coppia : Ambra Lombardo e Kikò Nalli pronti per partecipare a Temptation Island Vip? La Risposta serena di entrambi, ecco cosa hanno detto.

Kikò Nalli senza parole : il gesto romantico di Ambra Lombardo : Ambra Lombardo spiazza Chicco Nalli: l’importante traguardo raggiunto insieme Kikò Nalli e Ambra Lombardo oggi hanno finalmente festeggiato un importante traguardo. Quale? La coppia ha festeggiato i primi due mesi insieme! La bella professoressa di Barbara d’Urso ha così pensato di sorprendere il suo compagno, caricando sui social una clip che immortala i loro migliori momenti al Grande Fratello, accompagnando il tutto con alcune parole ...