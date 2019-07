Un mondo senza Allen e Louis C K ? Idee per salvarsi dalla cancel culture

I ragazzi(ni) di Stranger Things 3 : «Com’era strano il mondo senza smartphone!» : Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughlin) in Stranger Things sono dei veri nerd, capaci di costruire i marchingegni più articolati per riuscire a comunicare a distanza, ma nella vita reale non saprebbero vivere senza smartphone, per questo per loro (classe 2002 e 2001 ) è stato difficile immaginare il mondo «prima dei social network, quando ancora esistevano i Flip Phone» come hanno dovuto fare durante le riprese della serie Netflix ...

Come sarebbe un mondo senza Beatles? Imagine... : Cosa succede se ti risvegli in un mondo che ha cancellato l’esistenza dei Beatles, e tu sei l’unico a conoscere le loro hit immortali?Congegnando una fanta-commedia su questo spunto, due grandi talenti britannici Come il regista Danny Boyle - quello di “Trainspotting”e “The Millionaire”- e il prolifico Richard Curtis consacrato da “Quattro matrimoni e un funerale”, “Love Actually”, ...

Beach volley - Campionato del mondo Amburgo 2019 (2 luglio). Gli ultimi verdetti dei gironi femminili nella giornata senza azzurri : Ieri sono arrivati i primi verdetti, con le prime coppie eliminate dai tornei maschile e femminile e oggi si concluderanno le sfide dei gironi femminili al Campionato del Mondo di Amburgo. Non ci sono italiani in campo perchè tre delle quattro coppie azzurre al via della rassegna iridata hanno esaurito le sfide della prima fase, mentre la quarta, Lupo/Nicolai, si giocherà domani mattina la prima posizione del girone contro i brasiliani ...

Le Universiadi di De Luca : «Sfida vinta senza aiuti da Coni e governo - ora a testa alta davanti agli occhi del mondo» : Inviato a Ravello «È l'occasione che può trasmettere di Napoli e della Campania un'altra immagine nel mondo. Ed è un'occasione che noi non perderemo»....

Putin : mondo senza regole Guerra Fredda : 0.00 La situazione mondiale è "esplosiva" a causa della Guerra commerciale che contrappone Usa e Cina e anche per le tensioni nel Golfo tra Usa e Iran. Lo afferma il presidente russo Putin in un' intervista al Financial Times, alla vigilia del G20 di Osaka, in Giappone. Per Putin il problema arriva "dall'unilateralismo Usa" e da "mancanza di regole" nell'ordine mondiale. "La Guerra Fredda era una brutta cosa, ma c'erano regole a cui tutti i ...

Canottaggio - Coppa del mondo Poznan 2019 : Italia seconda nel quattro senza maschile e con gli equipaggi del doppio pesi leggeri : La seconda tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio si è conclusa oggi con le finali delle specialità olimpiche. Sulle acque del Lago Malta a Poznan (Polonia) sono andate in scena le sfide tra i migliori equipaggi del circuito e l’Italia ha saputo essere protagonista centrando tre podi. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Singolo Al maschile vittoria del danese Sverri Nielsen in 7:21.960, davanti al bielorusso Pilip Pavukou e al ...

Intercettazioni - Salvini : “Non è civile che giornali siamo pieni di pezzi senza rilevanza penale. È da quarto mondo” : Se nella pubblicazione di Intercettazioni “ci sono aspetti che riguardano la vita privata che escono dalla Procura e finiscono in edicola, dovrebbe finire in galera sia chi le fa uscire dalla Procura sia chi le pubblica sui giornali”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel corso del Festival del Lavoro a Milano. “Non è civile che i giornali siano pieni di pezzi di Intercettazioni senza ...

“Una persona su 3 nel mondo senza acqua potabile sicura” : l’allarme di Unicef e Oms : Presentato il nuovo rapporto sulle disuguaglianze d’accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari: più di metà nel mondo...

Bianca Guaccero : "Attacchi di panico a 14 anni - senza tabù mi sarei sentita meno fuori dal mondo" : La conduttrice ha attraversato un momento difficile quando era adolescente, ma da ogni momento di crisi ha ricevuto doni...

Una corsa sul primo taxi robot al mondo. Puntuale - sicuro e senza chiacchiere : Il robot che venerdì mi ha accompagnato al lavoro è stato molto cortese. Non si è offeso, quando via smartphone gli ho inviato il brusco ordine di venirmi a prendere su San Marcos Place, qui a Chandler, in Arizona. È arrivato all’ora promessa e si è fermato dove lo aspettavo. Non ha perso tempo in chiacchiere inutili, quelle che in questi casi si f...

Come «Vivere senza plastica» : una guida per cambiare il mondo : Compra meno vestiti ed evita i capi sinteticiPerché evitare i capi sinteticiConsigli per la lavatriceConsigli per la lavatriceEvita la plastica, quando possibileCome ridurre l'uso della plasticaCome ridurre l'uso della plasticaMai più senza borracciaScegli le cialde giusteÈ accaduto qualche anno fa. Will McCallum, attivista di Greenpeace Uk, ha chiamato a raccolta qualche centinaia di inglesi e ha chiesto loro chi fosse il responsabile ...

Mountain bike - Coppa del mondo Nove Mesto 2019 : Van der Poel senza rivali nello short track. Chloe Woodruff si impone tra le donne : Ad una sola settimana di distanza dal trionfo nello short track di Albstadt, Mathieu Van der Poel si ripete anche nel secondo appuntamento di Coppa del Mondo di Nove Mesto, in Repubblica Ceca. Dopo un attacco imperiale a quattro giri dal termine, il fuoriclasse olandese ha proseguito nella sua cavalcata solitaria cedendo soltanto nel finale, ma resistendo comunque alla rimonta del gruppo. Con un colpo di reni, il portacolori della ...

Vittoria Iacovella : "Con i "Rompiscatole" vi racconto 10 storie vere di giovani eroi senza mantello che hanno cambiato il mondo" : “Spegnere ogni giudizio”, questa è l’avvertenza al lettore che si appresta a leggere “I rompiscatole” il libro di Vittoria Iacovella, giornalista e scrittrice, edito da Risfoglia, con le illustrazioni di Lorenzo Santinelli, la collaborazione di Esri Italia e patrocinato dall’UNHCR. È un libro fatto di dieci storie vere e straordinarie, di “eroi senza mantello”, giovani, bambini e ...