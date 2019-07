Salvini attacca Trenta e Tria | Spesso lasciato solo | Di Stefano | Non

Migranti - Di Stefano attacca Salvini : «Ti senti Maradona - sei un Higuain fuori forma» : Dopo il botta e risposta tra il vicepremier e la ministra della Difesa Elisabetta Trenta la il tema degli sbarchi rischia di diventare uno scontro tra gli alleati di governo

Migranti - Mediterranea attacca : “Salvini voleva solo il nostro scalpo” : “C'è stata una chiara volontà politica di non darci altra possibilità. La decisione di dirottarci a Malta era pura propaganda politica che voleva trattare le persone come sacchi di patate. Salvini voleva solo il nostro scalpo”, le parole in conferenza stampa a Lampedusa della portavoce di Mediterranea Alessandra Sciurba e del capo missione Erasmo Palazzotto, che hanno risposto a tutte le accuse del Viminale sulla vicenda della nave Alex.Continua ...

Anche J-Ax sostiene Carola Rackete ed attacca Salvini durante un concerto : Dopo Emma Marrone, Anche il cantante J-Ax, ex frontman degli Articolo 31, si schiera con Carola Rackete ed attacca il Ministro dell'Interno Matteo Salvini dal palco del Sonic Parck, a Bologna, nel corso di un suo concerto. Difende la condotta della capitana della Sea Watch 3 affermando: "Io sto con Carola, l'ho Anche postato su Instagram ed ho ricevuto squallidi ed arroganti commenti, come al solito. Forse non lo sapete ma gli eroi di oggi sono ...

Rifarei tutto! poi Carola Rackete attacca Salvini : Irrispettoso e inadatto : Rifarebbe tutto, dice la comandante della Sea Watch, Carola Rackete, in due interviste rilasciate a la Repubblica e al Guardian. Ma va pure oltre e, intervistata anche dal giornale tedesco Spiegel, attacca aspramente il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che proprio oggi ha peraltro querelato: “Il suo modo di esprimersi non è rispettoso, per un politico di alto livello non è appropriato”. Secondo quanto riporta il giornale tedesco, Rackete ...

Sea Watch - Fratoianni attacca Salvini - lui manda 'bacioni' - la sinistra si infuria (VIDEO) : È un intervento particolarmente duro quello di Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e Uguali, in Parlamento. Parole molto dure nei confronti di Matteo Salvini per la gestione del caso Sea Watch, a cui arriva una replica altrettanto piccata da parte del Ministro e una contro-replica che non accenna a placare i toni polemici del confronto. Quello che, però, fa sensibilmente lievitare il livello dello scontro è la reazione da parte del leader ...

Sea Watch 3 : Anm su Salvini “alimenta clima d’odio attaccando magistrati” : Sea Watch 3: Anm su Salvini “alimenta clima d’odio attaccando magistrati” È scontro aperto tra la magistratura e il ministro dell’Interno. La decisione del gip di Agrigento di non convalidare l’arresto di Carola Rackete ha mandato Salvini su tutte le furie, riservando una serie di invettive alla magistratura e al sistema giudiziario italiano. L’inquilino del Viminale ha voluto rimarcare l’importanza di una riforma ...

Saviano attacca Salvini : 'Definire Carola ricca è una furbata - un giochino lurido' : Dopo la risoluzione del caso Sea Watch, in cui il Gip di Agrigento ha stabilito che Carola Rackete non doveva neanche essere messa agli arresti domiciliari, lo scrittore Roberto Saviano è intervenuto. Lo ha fatto sia tramite un tweet, sia in un intervento a una presentazione a Milano. In entrambi i casi ha attaccato Matteo Salvini, da lui definito "Ministro della Malavita" e autore di un "giochino lurido". L'intervento su Twitter contro ...

Anche JAx sta con Carola Rackete... e attacca Salvini sul palco durante il concerto : Il cantante, a Bologna, si schiera al fianco della Capitana della Sea Watch 3 e se la prende con il ministro dell'Interno. Dopo Emma Marrone, Anche J-Ax sta con Carola Rackete, rimpinguando la compagine musicale italiana che difende la Capitana. Impegnato in concerto a Bologna, il cantante si è schierato al fianco della comandante della Sea Watch 3, arrestata (e poi rilasciata) per aver attraccato al porto di Lampedusa, con 40 ...

Sea Watch - Anm attacca Salvini : “Alimenta clima d’odio - gravi le minacce al gip di Agrigento” : L'Associazione Nazionale Magistrati ha replicato a Salvini, che ieri sera ha attaccato i giudici che hanno decisione di non convalidare l'arresto della comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete: "Quando un provvedimento risulta sgradito al ministro dell'Interno, scatta immediatamente l'accusa al magistrato di fare politica".Continua a leggere

Migranti - Francia attacca Salvini. Lui replica : "Prossimi barconi a Marsiglia" : L'Italia "non è un Paese indegno" ma sui Migranti il comportamento del ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini, "non è accettabile". Questo è il parere espresso da Sibeth Ndiaye, portavoce del governo francese nel corso di un'intervista rilasciata a BFMTV. Per la Ndiaye l'Italia sul tema dell'accoglienza "non è stata all'altezza"; "Stiamo parlando di vite umane: se le leggi del mare si possono applicare, allora devono essere ...

Sea Watch - la Francia attacca Matteo Salvini : "L'Italia non è indegna - ma lui è inaccettabile" : La Francia attacca ancora Matteo Salvini su Sea Watch. "L'Italia non è un Paese indegno", spiega la portavoce del governo francese, Sibeth Ndiyaye, ma il comportamento del vicepremier e ministro dell'Interno italiano sulla questione dei migranti "non è accettabile". Intervistata da BFM-TV sul caso d

La Francia attacca Salvini sui migranti e lui replica : "Prossimi barconi? Destinazione Marsiglia" : L'Italia "non è un Paese indegno" ma sui migranti il comportamento del ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini, "non è accettabile": ad affermarlo è la portavoce del governo francese, Sibeth NDiaye, che in un'intervista all'emittente BFMTV sul caso Sea-Watch ha lamentato che il nostro Paese sull'accoglienza "non è stato all'altezza". A stretto giro la replica del vicepremier italiano: "Il mio comportamento ...

Salvini contro Di Maio : mi attacca su Autostrade e poi diserta il cdm. Ok al decreto antiprocedura Ue : E' di nuovo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il premier della Lega ha lasciato la riunione del Consiglio dei ministri chiamata a varare la nota di assestamento di bilancio per evitare...

