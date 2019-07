Poliziotti sfrattati e pro-ong | tutte le balle sullo sbarco della Alex

ilgiornale

(Di domenica 7 luglio 2019) Giuseppe De Lorenzo La sinistra giova sull'emergenza: polziotti "" dagli alloggi a Lampedusa e lacrime degli agenti. Ma qualcosa non torna Le notizie corrono, le voci si susseguono. Lampedusa si ritrova al centro dell'attenzione mediatica. La calma isola siciliana grazie (o per colpa) dello spirito buonista delle ong è metà di sbarchi non graditi al governo italiano. Di nuovo. Sul molo in questi giorni sono sbarcate la Sea Watch 3 (con Carola Rackete) e ieri sera anche ladi Mediterranea. L'obiettivo delle organizzazioni umanitarie sembra quello di mettere a tutti i costi in difficoltà il ministro dell'Interno: se aumentano gli sbarchi e l'isola si riempe di immigrati a rimetterci sarà sicuramente Salvini. In fondo è anche una lotta mediatica. Dimostrare che i porti non sono chiusi fa gioco alle ong come ai politici che ne sono capo missione. Lo stesso si può ...