Pensioni e reddito di cittadinanza | previste un milione di domande pagate nel 2019

Reddito - finora 674mila domande accolte. 81mila le Pensioni di cittadinanza : l’importo medio è di 210 euro : Sono 1.252.148, come anticipato da Pasquale Tridico nel fine settimana, le domande di Reddito di cittadinanza presentate all’Inps al 30 maggio. Quelle già lavorate sono oltre 960mila, su un totale di poco più di un milione e 60mila presentate a marzo ed aprile, di cui 674mila sono state accolte, 277mila respinte e 9mila in evidenza per ulteriore attività istruttoria. Il tasso di rifiuto dunque è attualmente al 26%. l’importo medio del Reddito è ...

Feltri attacca Salvini sul taglio Pensioni e critica il Reddito di Cittadinanza : Vittorio Feltri attacca il ministro Salvini per il taglio delle pensioni, criticando la manovra che finanzia il Reddito di Cittadinanza voluto dai grillini Due attacchi nel giro di poche ore. Per i tagli alle pensioni, Matteo Salvini è finito nel mirino di Vittorio Feltri. Il direttore infatti non perdona al vicepremier della Lega di non essersi opposto alla … Continue reading Feltri attacca Salvini sul taglio pensioni e critica il Reddito ...

Pensioni anticipate e reddito di cittadinanza : la Corte dei conti esprime perplessità : Dalla Corte dei conti emerge preoccupazione in merito all’avvio delle Pensioni anticipate tramite quota 100 ed al reddito di cittadinanza. Durante la presentazione presso il Senato della Repubblica del nuovo dossier sulla finanza pubblica i tecnici hanno infatti espresso la propria perplessità in merito ai due provvedimenti simbolo approvati dalla maggioranza con la scorsa legge di bilancio 2019. In particolare, la magistratura contabile ha ...

La Corte dei conti : “Preoccupazione per il reddito di cittadinanza. Su Pensioni guardare ai giovani” : Il finanziamento in deficit de reddito di cittadinanza «è motivo di preoccupazione per gli equilibri di bilancio di medio termine, date le condizioni di elevato debito pubblico». Lo afferma la Corte dei conti nel Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica. «Un eventuale minor esborso rispetto alle stime originarie andrebbe utilizzato, a...