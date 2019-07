Lampedusa | sbarcano migranti della Alex Veliero sequestrato DIRETTA

A Malta i 54 migranti di Mediterranea ma l'Italia ne prende altri 55. E a Lampedusa sbarcano in 14 : Malta prenderà i 54 migranti a bordo della nave di Mediterranea, salvati ieri al largo della Libia e in cambio l'Italia prenderà 55 profughi attualmente a Malta. Intanto a Lampedusa...

Migranti - soccorso barcone con 55 persone. A Lampedusa sbarcano in 11 : gli altri vanno a Pozzallo e Licata : Cinquantacinque persone provenienti dalla Libia sono state soccorse dalla Guardia costiera e dalla Guardia di Finanza. Erano a bordo di un barcone soccorso al largo di Lampedusa, proprio mentre l’isola è al centro del caso Sea Watch. L’imbarcazione è stata avvistata da Open Arms, la nave della Ong catalana che si trova al largo dell’isola in acque internazionali. Dalla Ong hanno dato subito l’allarme alle centrali operative di ...

Sea Watch sbarca a Lampedusa - migranti sbarcano dopo 40 giorni. La comandante Carola ai domiciliari - nave sotto sequestro : È stata la notte della Sea Watch, con l'ingresso nel porto di Lampedusa, intorno all'1.40 della nave, e il successivo attracco, tra applausi e urla, dopo un turbolento...

Sea Watch - follia nella notte : la Rackete forza i blocchi - i migranti sbarcano a Lampedusa : La Sea Watch forza i blocchi e con un blitz in piena notte entra nel porto di Lampedusa: nel giro di un'ora, i 40 migranti rimasti a bordo della nave della Ong tedesca vengono fatti sbarcare violando le leggi italiane. È l'ultimo atto di insubordinazione della capitana Carola Rackete, che già gioved

Stallo Sea Watch 3 ma a Lampedusa sbarcano altri 15. Orfini : "L'arresto non vale per chi ha rubato 49 milioni?" : Mentre la Sea Watch 3 resta bloccata davanti al porto di Lampedusa, dopo aver violato mercoledì il divieto del ministro dell’Interno di entrare in acque territoriali, altri 15 migranti sono arrivati sull’isola stamattina a bordo di un barchino senza che nessuno li fermasse, come avvenuto già all’alba di ieri per altre 10 persone. Sea Watch presenta esposto in procura: bloccato ...

