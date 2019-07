Inter | Marotta fa il punto sul mercato | “Icardi e Nainggolan profili non necessari

Marotta esclude Nainggolan e Icardi da Inter fuori dal progetto : "Icardi e Nainggolan non rientrano nel nostro progetto". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta a Sky

Inter - Marotta contro Wanda Nara? “Procuratori che facevano i grossisti di piante… “ : Marotta: “Sta nascendo una grande Inter, Conte top player. Il mercato mi piace di meno, in giro troppi procuratori improvvisati”.“powered by Goal”A poco a poco Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno cercando di mettere a disposizione del nuovo allenatore dei nerazzurri Antonio Conte una squadra che possa essere competitiva sia in Italia che in Europa.Ai taccuini di Sportweek l’amministratore delegato dell’Inter in ...

Mercato Inter - Marotta vorrebbe portare in nerazzurro Barella e Milinkovic-Savic : L'Inter è sicuramente tra le grandi protagoniste di questi primi giorni della sessione estiva di calcioMercato. Quattro gli acquisti ufficializzati dal 1 luglio ad oggi e non sembra finita visto che l'intenzione della società nerazzurra è quella di regalare una rosa più competitiva possibile al nuovo tecnico, Antonio Conte. Nelle scorse settimane ci sono stati diversi summit di Mercato con i dirigenti e con il presidente, Steven Zhang. I reparti ...