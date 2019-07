Grecia | calcio all' austerity e svolta a destra | Mitsotakis ha la maggioranza assoluta

Grecia-Italia - le pagelle di CalcioWeb : incanta il centrocampo - ma il migliore degli azzurri è in panchina [FOTO] : 1/43 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Calcio - Italia sul velluto in Grecia : 0-3 : 22.43 Ad Atene un'Italia convincente sommerge (0-3) una Grecia rivelatasi squadra modesta. Azzurri a punteggio pieno (tre vittorie) nel girone di qualificazione agli Europei 2020. Belotti torna titolare davanti. Gara a ritmo blando, ma l'Italia fa la partita fin dall'inizio, greci inesistenti. Al 23' Belotti supera in velocità Manolas e mette un pallone facile facile per Barella che insacca. In contropiede,al 30' raddoppia Insigne con un ...

Qualificazioni Europei calcio 2020 - Grecia-Italia. Roberto Mancini : “Siamo l’Italia - dobbiamo giocare per vincere” : Giornata di vigilia per l’Italia che domani sera affronterà la Grecia in un match valido per le Qualificazioni agli Europei 2020. La nostra Nazionale scenderà in campo ad Atene con l’obiettivo di vincere per allungare in testa al girone, il CT Roberto Mancini è convinto delle potenzialità dei suoi ragazzi e ha analizzato la situazione a 24 ore dal fischio d’inizio: “Ho visto tutti abbastanza bene in allenamento, stiamo ...

Grecia-Italia - qualificazioni Europei calcio 2020 : le quote dei bookmakers per le sconfitte. Azzurri favoriti per la vittoria : L’Italia è pronta per affrontare la Grecia nel match di qualificazione agli Europei 2020 di calcio, gli Azzurri scenderanno in campo sabato 8 giugno ad Atene per affrontare l’ostica compagine ellenica in un incontro fondamentale nella corsa verso la prossima rassegna continentale: i ragazzi del CT Roberto Mancini sono in testa al girone a punteggio pieno e vantano due punti di margine sugli avversari di giornata, un successo ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : l’Italia vola in Grecia - obiettivo restare a punteggio pieno : Terzo appuntamento per le Qualificazioni agli Europei di Calcio 2020 per la Nazionale italiana nel Gruppo J: gli azzurri sono a punteggio pieno dopo le prime due partite, con 8 gol fatti e zero subiti. L’obiettivo è ovviamente quello di riuscire nuovamente a timbrare il cartellino e restare in vetta evitando sorprese scomode, anche se, almeno sulla carta, il pass per la prossima manifestazione continentale appare scontato per la squadra ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : i precedenti tra Italia e Grecia : Sabato ad Atene l’Italia affronterà la Grecia nella terza giornata delle Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. Gli azzurri si trovano in testa al Gruppo J dopo le vittorie con Finlandia e Liechtenstein e proveranno a fare risultato per mantenersi al comando della classifica. Sono 10 i precedenti tra le due squadre, che si sono affrontate tre volte in Coppa del Mondo e le restanti sette in partite amichevoli. La gara di sabato sarà quindi ...