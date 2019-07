CorSport | Callejon | giocatore intelligentissimo | professore della tattica e atleta

ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2019) L’unico grande veterano presente ieri a Dimaro era Josè Maria. Insieme a lui poche altre vecchie leve: Ghoulam, Maksimovic, Chiriches e Rog. Oggi ail Corriere dello Sport dedica un ampio articolo. Una storia lunga sette anni, compresa la stagione che sta per iniziare. Dal 2013ha collezionato 304 presenze complessive, classificandosi settimo di tutti i tempi per schieramento in campo. Ha saltato solo 8 partite e mai quelle fondamentali, né di campionato né di coppa. Cinque di queste con Ancelotti, perché il mister fa del turnover la sua filosofia. Non si è mai neppure infortunato. Il Corriere dello Sport lo paragona a un supereroe che ha conquistato la fiducia di tutti gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina del Napoli. Il suo contratto scade a giugno 2020, ma è già in lavorazione un rinnovo, si discute. La caratteristica diè che, per ...

