Adolf Vallazza | il maestro dei troni che vivono

(Di domenica 7 luglio 2019) Vittorio Sgarbi Lo scultore prima lavorava solo legni d'ulivo Dai '60 sceglie quelli antichi della Val Gardena Chi dedica la sua intera vita a rappresentare, in questo caso a scolpire, ha certamente una concezione regale della vita. Non si da' trono senza un re. Un amico di Oristano (affine ad Ortisei) ha teorizzato la «regalità individuale»: siamo tutti re e regine, ognuno di noi ha il suo regno che è nella sua mente e nel suo dominio: può, cioè, essere re senza essere, ovviamente, eletto e, anche, senza essere riconosciuto. Ognuno è re di se stesso. Se lo dice da solo, lo stabilisce indipendentemente da qualunque giudizio o critica. L'intuizione è geniale e veritiera. Idisono quanto di più vicino a Dio e quanto di più concreto e fisico si possa immaginare. È un realista, dunque,? No, concepisce una realtà trasfigurata e inesistente. E ...