Rifiuti,Ama: da impianti no risposte

"Ama è pronta a dare totale attuazione a quanto disposto dall'ordinanza regionale suiper Roma, dunque in pochi giorni potremmo superare le criticità che permangono, ma nessuno degli operatori che devono accogliere idi Roma ha, al momento, risposto in esecuzione a quanto in teoria ordinato dal dispositivo regionale". Così la presidente di Ama Luisa Melara, che afferma di aver "messo al corrente la prefettura". Intanto, nella notte, almeno 15 cassonetti sono andati a fuoco nella Capitale.Non escluso il dolo.(Di sabato 6 luglio 2019)