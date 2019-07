Pogba Juventus | è sfida con il Real | Paratici gioca il jolly

juvedipendenza

(Di sabato 6 luglio 2019)– E’ duello ​Juve-Madrid per ​Paul. Le parole di Mino Raiola hanno messo il Manchester United con le spalle al muro: il centrocampista francese vuole andare via e andrà via da Old Trafford.​ Mino Raiola è uscito alla scoperto: “Tutti conoscono la volontà di Paul, dall’allenatore ai dirigenti, fino al proprietario. Non so separtirà per per il … More

GoalItalia : Pogba avrebbe parlato con Sarri: vuole tornare alla Juventus ???? [?? AS] - Sport_Mediaset : #Juventus, missione #Pogba: contropartite pregiate per convincere lo United. - GoalItalia : Non solo Rabiot: la Juventus sogna un centrocampo in salsa francese con Pogba ???? -