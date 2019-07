Palazzina a fuoco a Minerbio | uomo morto nel bolognese

blogo

(Di sabato 6 luglio 2019) Nell’incendio scoppiato oggi in undi, in provincia di Bologna, una persona è morta. Si tratta secondo le prime informazioni di un 64enne che abitava proprio nell’appartamento in cui è divampato il rogo dietro cui ci sarebbero cause accidentali. Un'altra persona è rimasta intossicata dal fumo inalato. Sul posto, in Via Roma, carabinieri e vigili del. Quest’ultimi dopo aver spento le fiamme stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso.nelé stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it alle 13:38 di Saturday 06 July 2019

