Omicidio nell' agriturismo | in un video il killer passeggia col coltello tra le mani

Omicidio Colacioppo - preso dopo 17 anni latitante moldavo : era nella lista dei 100 più pericolosi : Operazione della polizia di Ancona e Ascoli Piceno con il supporto del servizio per la Cooperazione internazionale: arrestato Iurie Cegolea al confine tra Moldavia e Ucraina. Era il responsabile in concorso con altri due complici dell'uccisione dell'avvocato ucciso 1 febbraio...

Lecce - anziano bruciato vivo nella sua abitazione : il figlio confessa l’ Omicidio : Cosparso di alcol e bruciato vivo . È morto così un uomo di 89 anni di Collepasso, in provincia di Lecce . L’ anziano , come confermato dagli investigatori, è stato assassinato. L’omicidio è avvenuto mercoledì 29 maggio all’interno della sua abitazione in via Don Sturzo, nel paesino del Salento. Antonio Leo, questo il nome della vittima, è morto nel pomeriggio in seguito alle ustioni riportate dopo che qualcuno lo ha inondato di ...

Zoey - morta a 3 anni intrappolata nell’auto in fiamme del papà : l’uomo accusato di Omicidio : Il 5 maggio scorso a New York una bambina di 3 anni è morta nell’auto in fiamme del padre, il 39enne Martin Pereira. l’uomo, che è ancora ricoverato in ospedale per le gravi ustioni riportate nella tragedia, è stato accusato di omicidio: avrebbe ucciso la figlia forse per vendetta nei confronti dell'ex compagna.