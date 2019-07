Marotta | «Nainggolan e Icardi fuori dal progetto»

Inter - Marotta : “Icardi e Nainggolan non fanno parte del progetto nerazzurro” : “Mauro Icardi e Radja Nainggolan sanno di non rientrare nei piani tecnici dell’Inter”. Lo ha detto l’ad nerazzurro Beppe Marotta in un’Intervista ai microfoni di Sky Sport. “In una progettualità bisogna anche trovare i profili giusti, questa è la strada che noi stiamo percorrendo, abbiamo avuto modo di parlare con molta schiettezza e franchezza ai diretti Interessati”, ha spiegato l’amministratore delegato ...

Calciomercato Inter - Marotta esce allo scoperto : “Icardi e Nainggolan non rientrano nel nostro progetto” : Il dirigente nerazzurro ha ammesso che Icardi e Nainggolan non rientrano nei piani della società, mettendoli di fatto sul mercato L’Inter esce allo scoperto, lo fa tramite le parole di Beppe Marotta che, ai microfoni di Sky Sport, ha ammesso come Icardi e Nainggolan non rientrino nei piani tecnici del club. Tano Pecoraro/LaPresse Il dirigente nerazzurro è Intervenuto per rivelare quello che è il pensiero della società nei confronti ...

