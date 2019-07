È morto a 88 anni João Gilberto | uno dei padri della bossa nova

morto Ugo Gregoretti : il regista romano aveva ?88 anni : Lutto nel cinema. È Morto oggi nella sua casa di Roma, Ugo Gregoretti, regista e attore. Gregoretti (classe 1930) amava dire di essere nato due volte: la prima a Roma il 28 settembre di 89...

Addio a Ugo Gregoretti! Il regista è morto a 88 anni : regista, autore televisivo, giornalista, drammaturgo e direttore artistico, Gregoretti è stato un genio: è morto oggi nella sua casa di Roma dopo una lunga malattia. Con una carriera alle spalle durata sessant’anni, Ugo Gregoretti è morto oggi nella sua casa di Roma all’età di 88 anni dopo una lunga malattia. regista, autore televisivo, attore, giornalista, drammaturgo e direttore artistico, Gregoretti è stato una delle personalità ...

Ugo Gregoretti è morto/ Il regista aveva 89 anni : 'Non mi sono mai preso sul serio' : Ugo Gregoretti è morto, lutto nel mondo del cinema: il regista 89enne si è spento nella sua casa di Roma, ha diretto film come Omicron e Controfagotto

È morto il regista Ugo Gregoretti - aveva 88 anni : È morto a Roma Ugo Gregoretti, noto regista cinematografico e televisivo, nonché autore per la TV, giornalista e drammaturgo. Gregoretti, che aveva 88 anni, era nato il 28 settembre 1930 e aveva esordito come regista in TV con il documentario La

Ugo Gregoretti è morto. Il regista e attore aveva 88 anni : E’ morto oggi nella sua casa di Roma, Ugo Gregoretti, regista e attore. Era nato il 28 settembre 1930 a Roma.Ha esordito in televisione nel 1960 con il documentario “La Sicilia del Gattopardo”, grazie al quale vinse il concorso internazionale organizzato dalla Rai per i programmi di qualità, il Prix Italia. Al cinema esordì come regista nel 1962 con “I nuovi angeli”, film con Renato Pozzetto e Paolo ...

Ugo Gregoretti morto - addio al celebre regista - attore e giornalista : aveva 88 anni : È morto all’età di 88 anni Ugo Gregoretti. regista, attore ma anche giornalista e autore televisivo, il Presidente della Repubblica lo aveva dichiarato Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Gregoretti si è spento oggi nella sua casa di Roma: avrebbe compiuto 89 anni il prossimo 28 settembre. L'articolo Ugo Gregoretti morto, addio al celebre regista, attore e giornalista: aveva 88 anni proviene da Il ...

Australia - piccolo rettile ingerito per scommessa a un party : morto a 34 anni : Una scommessa tra amici si è trasformata in tragedia. A Brisbane, capitale del Queensland, in Australia, David Dowell, 34 anni, padre di due figli, durante una festa ha accettato la sfida di ingerire un geco vivo per dimostrare di non avere alcun ribrezzo e d'essere pronto davvero a tutto. Una goliardata che sul momento sembrava priva di conseguenze: invece gli è costata la vita perché, mangiando il piccolo rettile della famiglia dei ...

Addio Scott - è morto il cane eroe dei soccorsi ad Amatrice : aveva 13 anni : Protagonista di innumerevoli interventi di soccorso, il golden retriever del coordinamento savonese dei volontari del Soccorso Cinofilo della Liguria. aveva 13 anni e da due era in "pensione". Si è spento tra le braccia del suo istruttore.

Bimbo di due anni trovato morto nell'auto del vicino : era scomparso da un giorno : Era scomparso da un giorno, poi la tragica scoperta. Il corpo di un Bimbo di due anni del Texas, Sarbesh Gurung, è stato trovato morto dentro l'auto del vicino che era ferma,...

Eruzione a Stromboli - morto un escursionista di 35 anni. «Pioggia di lapilli - Ginostra in fiamme» : Due violente esplosioni, alle 16:46, di quelle che lo caratterizzano, ma con un'energia maggiore del solito. Anzi «tra le più forti mai registrate da quando è attivo il...

Eruzione a Stromboli - c'è un morto : è un escursionista di 35 anni. «Pioggia di lapilli - Ginostra in fiamme» : Due violente esplosioni, alle 16:46, di quelle che lo caratterizzano, ma con un'energia maggiore del solito. Anzi «tra le più forti mai registrate da quando è attivo il...

Ragazzo di 20 anni dichiarato morto si sveglia il giorno dopo : amici e parenti stavano organizzando il funerale : parenti e amici stavano organizzando il suo funerale ma lui un giorno dopo esser stato dichiarato morto si è risvegliato all’improvviso. È successo in India, come riferisce l’Independent: un Ragazzo di 20 anni, Mohammad Furqan aveva avuto un incidente stradale in seguito al quale, lunedì pomeriggio, è stato portato d’urgenza in ospedale dove i medici ne hanno constatato il decesso. La salma del giovane era stata poi riportata ...

Festino a base di orge e droga - trovato morto a 39 anni il figlio dello sceicco degli Emirati : Sheikh Khalid bin Sultan Al Qasimi, rampollo di uno degli sceicchi più ricchi degli Emirati Arabi e proprietario del brand di moda Qasimi, è stato trovato morto nella sua residenza a Knightsbridge, Londra. Aveva 39 anni: ancora da chiarire le cause del decesso, ma alcune fonti hanno raccontato alla polizia che prima della tragedia abbia tenuto in quella casa un party a base di sesso e droghe pesanti.Continua a leggere

Trovato morto a 19 anni sui binari a Piacenza - Federico forse vittima di un incidente : L'autopsia sul corpo di Federico Cinquetti, il 19enne Trovato cadavere sulla linea ferroviaria Piacenza-Milano sabato scorso, non ha chiarito del tutto le cause della morte: esclusa la violenza da parte di altre persone, sarebbe stato vittima di un incidente. La ferita sulla tua testa sarebbe compatibile con con quella dell'impatto contro un treno in corsa.Continua a leggere