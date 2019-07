Alex pronta a forzare il blocco Il piano per imitare la Rackete

ilgiornale

(Di sabato 6 luglio 2019) Angelo Scarano La, la barca di Mediterranea, chiede nuovamente un porto di sbarco a Lampedusa. Ma il Viminale chiude le porte Mentre il governo è impegnato in un braccio di ferro con la Alan Kurdi, resta a poche miglia dall'isola di Lampedusa il veliero di Mediterranea con circa 40 migranti a bordo. Laha rifiutato l'offerta di Malta di attraccare a La Valletta. Secondo quanto riporta l'equipaggio della barca dell'ong la traversata verso Malta dal punto in cui si trova l'imbarcazione sarebbe impossibile. Lo staff a bordo parla di un veliero non in grado di navigare oltre le 100 miglia nautiche. Da qui la richiesta di un intervento dei maltesi che dopo aver offerto la loro disponibilità per un approdo non hanno ancora inviato mezzi per il trasbordo. Ladunque resta ferma a un passo dalle acque territoriali del nostro Paese e chiede nuovamente di poter ...

salvatore_tonti : RT @RescueMed: Notte di tensione a bordo della barca Alex, dove sono stipati i migranti salvati su un gommone giovedì scorso. Era pronta a… - 13mari81 : RT @RescueMed: Notte di tensione a bordo della barca Alex, dove sono stipati i migranti salvati su un gommone giovedì scorso. Era pronta a… - MassimoPatan : RT @RescueMed: Notte di tensione a bordo della barca Alex, dove sono stipati i migranti salvati su un gommone giovedì scorso. Era pronta a… -