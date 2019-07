Rita Pavone a Io e Te Pierluigi Diaco | “Lo faccio per ca**eggiare”

Otto e mezzo - Andrea Scanzi picchia duro Rita Pavone : "Che lei - in quanto sovranista...". Il siluro sulla Lega : Ospite assiduo di Lilli Gruber, stavolta Andrea Scanzi se l'è preso addirittura con Rita Pavone. A Otto e mezzo su La7 si parla anche di tv e l'editorialista prezzemolino del Fatto quotidiano, come sOttolinea anche TvBlog, non è tenero né con il direttore di Raidue Carlo Freccero (peraltro in quota

Otto e mezzo - Andrea Scanzi all'attacco di Rita Pavone : "Se lei parla di Woodstock - Gasparri racconti Che Guevara" : Andrea Scanzi entra a gamba tesa su Rita Pavone. Ospite di Otto e mezzo, il giornalista ha criticato aspramente la decisione di Raidue di affidare alla cantante la celebrazione dei cinquant’anni da Woodstock. “Si è mitizzata tanto Raidue e ho profonda stima di Freccero, ha fatto splendide cose, però se un servizio pubblico che io pago festeggia i 50 anni raccontando Woodstock con Rita Pavone, mi aspetto che la prossima volta Che Guevara lo ...

Rita Pavone e Teddy Reno/ 'Un amore da scandalo' che dura da 50 anni : Rita Pavone e Teddy Reno, un amore che dura da 50 anni ma che in passato ha creato scandalo e molte polemiche. Oggi ancora insieme e felici

Rita Pavone distrutta parla del flop su Raidue : "Io condannata a morte" : Rita Pavone ammette senza mezzi termini l’insuccesso del programma da lei condotto su Raidue, dedicato a Woodstock: “Sì, è stato un flop, ma non me la prendo”, dice in un colloquio a cuore aperto con il Fatto Quotidiano. Spiega quali sono secondo lei i motivi del tracollo d'ascolto. “La trasmission

Rita Pavone ammette il flop su Rai2 e dichiara : “Condannata a morte dai social” : Rita Pavone commenta gli ascolti di Woodstock su Rai2 e ammette il flop Ieri sera è andato in onda Woodstock – Rita Racconta, lo speciale di Rai2 in omaggio ai cinquanta anni della storica tre-giorni di Woodstock che ha visto alla conduzione Rita Pavone. Il programma non ha ottenuto i risultati sperati, conquistando solamente 355.000 spettatori e non raggiungendo […] L'articolo Rita Pavone ammette il flop su Rai2 e dichiara: ...

Rita Pavone sugli ascolti di Woodstock : “Io vittima di bullismo” : Woodstock – Rita racconta: la Pavone senza freni ammette il flop Ieri sera è andato in onda in prima serata su Rai Due lo speciale dedicato ai 50 anni di Woodstock. Alla conduzione di questo speciale c’era la popolare cantante Rita Pavone. Tuttavia il programma non ha raggiunto ascolti accettabili, fermandosi a un 2% di share. ascolti che hanno scatenato diverse polemiche sui social, e non solo. E dopo tanto parlare Rita Pavone ha ...

Rita Pavone e il flop del suo speciale su Rai2 : “Ero già stata condannata a morte dai social. Anche con una carriera come la mia - c’è sempre il cretinetto che scrive la cattiveria” : “Sì, è stato un flop, ma non me la prendo”. Non usa mezzi termini Rita Pavone per commentare il risultato da prefisso telefonico (355.000 spettatori pari al 2.4% di share) del suo programma dedicato ai 50 anni di Woodstock, trasmesso ieri sera su Rai2. “Un po’ mi dispiace, più che altro per Rai2. Non credevo di ottenere grandi risultati con questo programma, Anche perché la trasmissione è durata quattro ore. Soltanto per Sanremo si può ...

Woodstock - Rita Pavone e l'occasione mancata : La serata dedicata allo storico raduno del 1969 su Rai Due poteva essere una bella occasione per parlare di temi importanti. Al di là delle polemiche e dei pregiudizi di partenza. Invece è stato solo un ronzio La Rai Due di Carlo Freccero, quando le polemiche contano più dei programmi"

Ascolti Tv Martedì 25 giugno - flop sonoro per Rita Pavone 2.4% - bene The Resident 15.4% - la replica di Rosy Abate 11.6% : Ascolti Tv Martedì 25 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)The Resident 1a Tv Free – Rai 1 – 2.72 milioni e 15.4%Rosy Abate (replica) – Canale 5 – 2.12 milioni e 11.6%CartaBianca – Rai 3 – 1.14 milioni e 6.5%Transformers La vendetta del caduto – Italia 1 – 1.009 milioni e 6%Freedom – Rete 4 – 1.08 milioni e 6.1%L’Aria che tira speciale – La7 – ...

Ascolti Tv Martedì 25 giugno - The Resident - la replica di Rosy Abate e la Woodstock di Rita Pavone : Ascolti Tv Martedì 25 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Rosy Abate (replica) – Canale 5 – milioni e %The Resident 1a Tv Free – Rai 1 – milioni e %Woodstock, Rita Racconta – Rai 2 – milioni e %CartaBianca – Rai 3 – mila e %L’Aria che tira speciale – La7 – mila e %Transformers La vendetta del caduto – Italia 1 – milioni e %Freedom – Rete ...

Rita Pavone parla di Woodstock e fa una confessione : “Ho sbagliato” : “Woodstock – Rita racconta”. La Pavone parla del suo passato: “Ho sempre sbagliato con la mia testa” Andrà in onda oggi, martedì 25 giugno 2019, in prima serata su Rai2 “Woodstock, Rita racconta”, serata dedicata al concerto che si è svolto a Bethel, piccola città rurale dello stato di New York, dal 15 al 18 agosto 1969, in seguito al quale è cambiata la musica del ‘900. E raccontandosi a 360 gradi ...

Serata Woodstock con Rita Pavone confermata domani sera su Rai2 : Un po' di fibrillazione nelle ultime ore in Rai rispetto alla messa in onda della serata Woodstock prevista domani sera su Rai2 con la conduzione di Rita Pavone e che proprio da queste colonne vi avevamo annunciato in anteprima tempo fa.Nelle ultime ore era stato comunicato uno slittamento di questo programma a data da destinarsi per problemi di palinsesto ma, secondo quanto apprendiamo negli ultimi minuti, la serata Woodstock condotta da ...

Rita Pavone racconta Woodstock 50 anni dopo : Rita Pavone Woodstock compie cinquant’anni. Un anniversario importante per uno dei festival musicali che ha cambiato il mondo, e che Rai 2 ha deciso di celebrare con uno speciale dal titolo Woodstock, Rita racconta. A ripercorrere i ‘tre giorni di pace e musica rock’ sarà Rita Pavone che, pur non avendo potuto partecipare alla grande manifestazione musicale (avvenuta tra il 15 e il 18 agosto del 1969 a Bethel), è pronta a ricordare ...

Rita Pavone racconta Woodstock 50 anni dopo. Prossimamente su Rai 2 : Rita Pavone Woodstock compie cinquant’anni. Un anniversario importante per uno dei festival musicali che ha cambiato il mondo, e che Rai 2 ha deciso di celebrare con uno speciale dal titolo Woodstock, Rita racconta. La messa in onda, inizialmente prevista per domani, è slittata. A ripercorrere i ‘tre giorni di pace e musica rock’ sarà Rita Pavone che, pur non avendo potuto partecipare alla grande manifestazione musicale (avvenuta tra ...