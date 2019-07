L' avvocato di Carola | Ora quereliamo Salvini per insulti e l' istigazione a

huffingtonpost

(Di venerdì 5 luglio 2019) “Rackete rimane attualmente indagata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e del reato previsto dall’articolo 1100 del Codice della navigazione. Io mi sono subito affrettato a dire che abbiamo vinto una battaglia, ma non la guerra. Il procedimento continua.è tornata libera senza alcuna limitazione e il giudice ha sgombrato il campo dalla possibilità che quella della Guardia di finanza possa essere considerata nave da guerra”. Lo afferma Alessandro Gamberini, difensore della attivista tedesca, a Radio Cusano Campus.E prosegue: “Espulsione? Quando esiste un procedimento a carico di una persona, è fisiologico che venga chiesta l’autorizzazione al magistrato, il quale deve concedere un nullaosta rispetto all’espulsione di una persona, addirittura accompagnandola alla frontiera. Per i cittadini comunitari ...

