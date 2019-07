Comuni | Fraccaro | ‘governo al loro fianco | sono pilastro Paese’

calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) Roma, 5 lug. (AdnKronos) – ‘Irappresentano il primo presidio dello Stato sul territorio,enti fondamentali in virtù dellecaratteristiche di prossimità e partecipazione che posgarantire ai cittadini. Per questo abbiamo voluto imprimere una svolta non solo rispetto al rapporto con gli enti locali, ma anzitutto rispetto al modello di politica economica che si vuole adottare: è attraverso gli investimenti sostenibili e diffusi su tutto il territorio che si fa ripartire il Paese”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta Riccardo, intervenendo alla XIX Conferenza nazionale dei piccoliAnci.‘Nell’ultima legge di bilancio abbiamo stanziato 400 milioni di euro a tutti i piccoliper opere di messa in sicurezza delle infrastrutture. Con il Decreto Crescita – ha ...

