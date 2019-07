Caldo | cosa mangiare per combattere la stanchezza estiva ed evitare l’effetto “Natsubate”

Casi di febbre da Caldo : un fenomeno “ingannevole” - ecco di cosa si tratta : Complice l’ondata di temperature da bollino rosso sulla Penisola, “si stanno verificando Casi di ‘febbre da caldo’“. A segnalarlo all’Adnkronos Salute è Italo Farnetani, pediatra della Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta, ricordando che si tratta di un fenomeno ‘ingannevole’ per i genitori, tipico dei periodi più caldi dell’estate. Il bimbo sta ...

Caldo : le temperature “tropicali” tengono svegli 12 milioni di italiani - cosa mangiare per favorire il buon sonno : “Le temperature “tropicali” tengono svegli durante la notte circa dodici milioni di italiani che soffrono di insonnia accentuata dal Caldo notturno“: è quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che le condizioni per garantire un buon riposo dipendono molto anche dai comportamenti durante il giorno a partire da una alimentazione corretta. “Cibi come pane, pasta e riso, ma anche lattuga, radicchio, cipolla, aglio e formaggi ...

Cosa mangiare d’estate : ricotta di bufala campana Dop - l’alimento anti-Caldo che pochi si aspettano : ”La ricotta di bufala campana Dop è un importante alimento anti-caldo”. Il presidente del Consorzio di Tutela, Benito La Vecchia, esalta e promuove le proprietà del prodotto, adatto soprattutto a bambini e anziani. ”In questi giorni di clima davvero rovente – sottolinea La Vecchia – è sempre più diffuso ascoltare il consiglio del nutrizionista che raccomanda il consumo di quello o dell’altro alimento, ...

Pressione alta col Caldo : cosa fare per non rischiare : La Pressione alta è tra i fattori di rischio cardiovascolare più importanti. Con il caldo estivo, può rivelarsi fastidiosa da gestire. In estate, si tende infatti ad avere a che fare con frequenti sbalzi dei valori della Pressione. Generalmente, durante i mesi della bella stagione la Pressione tende ad alzarsi soprattutto di notte. Per fortuna, esistono diversi consigli per affrontare questa situazione e per evitare problemi fisici. In primo ...

Caldo africano sempre più asfissiante - la psicologa : “Si rischia lo stress - ecco cosa fare” : “Questo Caldo imprevisto può essere considerato un forte fattore di stress, capace di ridurre le nostre capacità di controllo rispetto agli stimoli ambientali negativi e, in alcune circostanze, può predisporre a comportamenti aggressivi ed impulsivi“. Lo ha spiegato Eleonora Iacobelli, psicologa, vicepresidente Eurodap e responsabile trainer di Bioequilibrium. “Il nostro cervello, infatti, in condizioni estreme, potrebbe ...

Ondata di Caldo 2019 - cosa succede in Italia e perché le temperature sono così alte : L’Italia, così come gran parte dell’Europa, è colpita in queste ore dalla prima Ondata di caldo di questa estate 2019 che è esplosa improvvisamente dopo una primavera che è passata senza farsi notare. Ma cosa sta succedendo in Italia? perché fa così caldo? Quali sono i rischi di queste temperature? Vediamo insieme cosa c’è da sapere su questa Ondata di caldo 2019. --Parliamo di Ondata di caldo o calore quando ci riferiamo ad un periodo di tempo ...

Emergenza Caldo e ondate di calore a Ragusa : ecco cosa fare : Emergenza caldo e ondate di calore: ecco cosa fare.L'Azienda Sanitaria di Ragusa ha presentato il Piano Sanitario Locale di Prevenzione

Caldo - attenzione all'astenia : cosa mangiare per batterla (i consigli dell'esperto) : Con l'aumento delle temperature, spossatezza e stanchezza diventano un vero flagello: ecco quali sono i cibi “amici” per...