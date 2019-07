Barcellona | Bartomeu | “Neymar vuole lasciare il Psg ma…” | l’annuncio su de Ligt

calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) “Sappiamo che Neymaril Paris Saint-Germain ma sappiamo anche che il PSG nonche se ne vada”. Sono le importanti dichiarazioni presidente del, Josep, in merito a un possibile ritorno di Neymar in blaugrana. “Non mi piace parlare di giocatori di altre società così come a me non piace che parlino dei nostri. Lo ribadisco: non voglio parlarne”, concludein conferenza stampa. Sembra difficile un possibile ritorno di Neymar alcon i blaugrana pronti a chiudere per Griezmann per l’attacco. “Dealla Juventus? Ho detto che so da tempo dove avrebbe giocato la prossima stagione, lo so ancora, ma non posso dire altro”. Stangata per il Trabzonspor: fuori dalle coppe europee per una stagione L'articolo: “Neymaril Psg ma…”, ...

CalcioWeb : #Barcellona, #Bartomeu: 'Neymar vuole lasciare il Psg ma...', l'annuncio su #deLigt - JManiaSite : #deLigt - #Juve: i tempi si dilatano, colpa del #Barcellona? Ecco le parole del presidente #Bartomeu -