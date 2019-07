Playstation Network | Scoperta una pericolosa falla che mette a rischio le carte di credito

gamerbrain

(Di giovedì 4 luglio 2019) Brutte notizie sul fronte, recentemente è stataunache potrebbere a seriole date delledidegli utenti. PSN:unamoltoRecentemente è stataunanel PSN che potrebbe perre ad un malintentazionato, di entrare in possesso dei dati di login degli utenti, avendo di conseguenza libero accesso allediassociate, facendo acquisti senza utilizzare il codice di sicurezza. Pare che il problema sia legato al CVV, ossia codice di controllo e sicurezza a 3 cifre localizzato nel retro delledi. Il codice in questione non viene richiesto al momento di un acquisto, per tanto chiunque può utilizzare lediregistrate. Diversi hacker e modder hanno confermato che laè presente su tutti i dispositivi, coinvolgendo ...

