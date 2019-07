ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) Una volta scarcerati erano tornati a fare affari, compresa la gestione di alcunidell’aeroporto di. In 34 sono finiti agli(27 in carcere, 7 ai domiciliari) al termine di un’indagine dei carabinieri, coordinati dalla Dda di Milano. Avevano ricostituito la locale di ‘ndrangheta tra Legnano, nel Milanese, e Lonate Pozzolo, paese in provincia di Varese. Le persone – arrestate in 8italiane, da Cosenza ad Aosta – sono accusate a vario titolo di associazione di tipo mafioso, danneggiamento seguito da incendio, estorsione, violenza privata, lesioni personali aggravate, minaccia, detenzione e porto abusivo di armi, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, truffa aggravata ai danni dello Stato e intestazione fittizia di beni, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico. Tra gli arrestati c’èun ...

MFantinati : Un tempo a #Roma i mafiosi diventavano i migliori amici dei politici. Ma il vento è cambiato (e si vede) #3luglio - fattoquotidiano : ‘Ndrangheta, le mani su tre parcheggi di Malpensa: 34 arresti in 8 province. Anche un consigliere comunale di Ferno - Corriere : Malpensa, le mani dei boss mafiosi sui parcheggi: arrestate 35 persone -