Mattarella riceve la Nazionale femminile | Sara Gama prende la parola | il discorso

Sergio Mattarella riceve le Azzurre : "Non sappiamo chi vincerà - ma voi il Mondiale l'avete vinto - in Italia" : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato questa mattina al Quirinale la Nazionale italiana di calcio femminile che ha partecipato alla fase finale dei mondiali 2019 in Francia.“Non avete vinto il Mondiale, ma il vostro Mondiale l’avete vinto qui: avete conquistato la pubblica opinione e acceso i riflettori sul vostro sport in un modo non più revocabile”, ha detto il presidente alle Azzurre del ...