LIVE Berrettini-Baghdatis 4-1 | Wimbledon 2019 in DIRETTA | avvio folgorante del romano nel

oasport

(Di giovedì 4 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Prima solida al centro diche annulla la prima palla break 0-40 Tre palle break per! Cross di dritto in corridoio dilento in uscita dal servizio 0-30 Brutto errore con il dritto diche non trova il campo 0-15 Splendida accelerazione incrociata di dritto die benedizione a rete per l’azzurro E con una prima solida e il secondo ace (effetto slice)si porta sul 4-1 in questo primo set 30-30 Palla corta perfetta di, con l’aiuto anche del nastro. Ingiocabile perla risposta 15-30 Attenzione! Doppio fallo per15-15 Ottima prima di servizio dell’azzurro e poi con il dritto incrociato non dà scampo a0-15 Brutto errore con il dritto diche affossa in rete il suo colpo 3-1si sblocca in questo ...

zazoomblog : LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA: risultati 4 luglio. Rapide vittorie per Federer Barty e Stephens. Nadal Fognini e S… - zazoomnews : LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA: risultati 4 luglio. Rapide vittorie per Barty e Stephens Federer e Fognini in campo… - zazoomnews : LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA: risultati 4 luglio. Rapide vittorie per Barty e Stephens Federer in campo Fognini e… -