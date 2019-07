(Di giovedì 4 luglio 2019) Tra il 4 e l'8 luglio lemassime in Alaska potrebbero raggiungere e superare istorici. Unadisi è infatti posizionata sullo Stato americano, e a causa di altri fenomeni contingenti, come i minimi livelli di ghiaccio artico, potrebbero fa sfondare la soglia dei 30° centigradi in diverse città.