Cose Nostre | su Rai1 le storie di donne che si sono ribellate alla criminalità

(Di giovedì 4 luglio 2019)Ledicapaci di opporsiviolenza cieca delle mafie saranno al centro della quarta edizione di, in onda da stasera in seconda serata su Rai 1. Condotto e ideato dgiornalista Emilia Brandi, il programma darà spazio alle vite di giornalisti, imprenditori, amministratori pubblici e testimoni di giustizia che, per via dei loro saldi valori, hanno deciso di opporsi al potere, sempre più vasto, dellaorganizzata, andando spesso incontro ad un infausto destino. Nei quattro appuntamenti previsti, trasmessi ogni giovedì sino al 25 luglio, il focus sarà concentrato sulleprigioniere di contesti criminali che, al fine di garantire un futuro sereno ai loro figli, hanno lottato per uscirne. “Eroine” che, ribellandosi alle orrende logiche familiari e culturali conosciute fin dnascita, hanno percorso un cammino ...

