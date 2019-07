Chiara Ferragni sono stata insultata per strada

people24.myblog

(Di giovedì 4 luglio 2019)oltre a doversi difendere dagli attacchi che arrivano dal web, si deve difendere pure mentre si trova in. Non solo ‘leoni da tastiera’ contro, ma anche persone in carne e ossa e madri di famiglia. In un lungo post su Instagram l’influencer ha raccontato un aneddoto singolare. Èper, mentre scendeva da un taxi, da una donna di circa 40 anni in compagnia di sua figlia. E tutto perché era senza trucco. L’episodio ha generato in lei una riflessione amara sui tempi che viviamo. «Ieri – racconta – mentre stavo scendendo da un taxi, una donna di 40 anni circa mi ha sorpreso con un commento terribile. Dopo avermi visto, in modo rumoroso, ha detto a sua figlia di circa 8 anni ‘Non darle attenzione, hai visto che sembra una m…da senza trucco?’». E dopo il racconto il commento e il ricordo di ...

