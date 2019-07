Buffon si riprende la Juve | ma il numero della maglia resta un mistero

Blastingnews

(Di giovedì 4 luglio 2019) L’anno scorso Gianluigi, dopo 17 anni di onorata militanza allantus, si è trasferito al PSG, ed ora nel giro di una settimana ha trovato l’accordo con il club di Andrea Agnelli per ritornare a difendere la porta bianconera. Questa mattina, il portiere ha varcato nuovamente la soglia dello JMedical per svolgere le visite di rito primapresentazione ufficiale e la firma sul contratto. Il PSG in questa sessione estiva sembra la bottega preferita dei bianconeri, infatti oltre aha acquistato anche Adrien Rabiot, entrambi svincolati da svincolati. Il centrocampista ha svolto le visite mediche lunedì ed è stato presentato ufficialmente martedì, passando di fatto il testimone all’estremo difensore.e Rabiot ancora insieme I due giocatori curiosamente in questa ultima stagione trascorsa insieme, hanno stretto un rapporto di amicizia e l’ex1 bianconero è ...

