Amal Clooney e quei capelli da sogno | scoperto il segreto della sua piega

George Clooney e Amal arrivano a Venezia in watertaxi : George Clooney e la sua Amal si sono concessi una vacanza nella città dove si sono sposati, Venezia. Le vacanze made in Italy della coppia Clooney sembrano procedere a gonfie vele. Dopo essersi concessi una sosta sul Lago di Como, intrattenendosi con gli Obama, George ed Amal Clooney sono arrivati a Venezia. Dal 29 settembre 2014, Amal Alamuddin, una delle donne arabe più influenti al mondo, è sposata con l'attore statunitense ...

George Clooney e Amal Alamuddin - cena romantica Da Ivo a Venezia e foto nelle cucine con lo staff : Vacanze romantiche per George Clooney e Amal Alamuddin a Venezia. La coppia torna nella città che ha ospitato il loro matrimonio, cenando ancora una volta nello storico ristorante della Laguna "Da Ivo", dove ormai sono di casa. Dopo la cena, George Clooney saluta lo staff nelle cucine e si presta a foto e complimenti: "È stata un'altra grande notte". La coppia conosce bene Venezia, teatro del loro matrimonio. Una città fatata per loro, così ...

L’invito di George Clooney : “Io e Amal vi aspettiamo a Como” : Un invito valido per due persone a trascorrere del tempo con George e Amal Clooney nella loro lussuosa villa a Laglio, sul Lago di Como. E' lo stesso attore a lanciare la proposta a cui si può partecipare online: il pacchetto comprende un pasto a base di prodotti tipici, mentre si possono scattare foto con la coppia famosa: pane, salumi, formaggio e prosecco italiano, splendida vista sul lago e le Alpi e naturalmente un volo per l'Italia e ...

George Clooney e moglie Amal per beneficenza a prazo a Como! : Per raccogliere fondi per la sua fondazione che si occupa di intervenire con team di legali in caso di violazione dei diritti umani, l'attore ha deciso di mettere all'asta un invito a pranzo a Como con lui e sua moglie Amal. Per raccogliere donazioni per la “Clooney Foundation for Justice” che si batte contro le violazioni dei diritti umani nel mondo, George Clooney ha pensato di mettere in palio un pranzo con lui e sua moglie Amal nella ...

George Clooney e la causa di Amal contro l’Isis : «Temo per la sicurezza dei gemelli» : I gemelli ClooneyI gemelli ClooneyI gemelli ClooneyI gemelli ClooneyI gemelli ClooneyI gemelli ClooneyI gemelli ClooneyI gemelli ClooneyI gemelli Clooney«Mia moglie sta portando avanti la prima causa contro l’Isis. Quindi abbiamo un sacco di problemi, problemi di sicurezza, che dobbiamo affrontare quotidianamente». George Clooney è una delle star più famose al mondo ma questo non vuol dire solo «rose e fiori». L’attore e regista ha ...

I nostri figli sono in pericolo! Amal fa causa all'Isis e George Clooney ha paura : "Non vogliamo che i nostri bambini diventino bersagli, quindi dobbiamo prestare attenzione", ha spiegato il divo di Hollywood. George Clooney e la sua famiglia sono in pericolo? L'attore ha rivelato in un'intervista a The Hollywood Reporter di essere preoccupato per la sicurezza dei suoi figli, i gemelli Alexander ed Ella, di quasi due anni. --"Mia moglie sta portando il primo caso contro l'Isis in tribunale, quindi abbiamo un sacco di ...

Ho leccato il pannolino di Alexander! George Clooney fa uno scherzo ad Amal : George Clooney ha raccontato uno degli ultimi scherzi fatti alla moglie Amal e ai collaboratori in Sardegna. Intervistato dal settimanale Oggi, l’attore americano ha raccontato il suo amore per la Sardegna e ha rivelato di aver fatto uno scherzo alla moglie Amal e ai suoi dipendenti proprio durante la permanenza nella villa in Sardegna : “L’ultimo l’ho fatto alle due signore e al cuoco che mi tengono casa, qui in Sardegna. Amal si ...

George Clooney - red carpet con Amal e la suocera Baria : George Clooney, sul red carpet di Catch-22 con la moglie Amal e la suocera BaariaGeorge Clooney, sul red carpet di Catch-22 con la moglie Amal e la suocera BaariaGeorge Clooney, sul red carpet di Catch-22 con la moglie Amal e la suocera BaariaGeorge Clooney, sul red carpet di Catch-22 con la moglie Amal e la suocera BaariaGeorge Clooney, sul red carpet di Catch-22 con la moglie Amal e la suocera BaariaGeorge Clooney, sul red carpet di Catch-22 ...

Amal e George Clooney cena romantica a Roma : La coppia formata da Amal e George Clooney si trovano a Roma per impegni di lavoro, hanno colto l’occasione per concedersi una Romantica cena a due, in un ristorante di pesce a Campo de’ Fiori. Belli Romantici e affiatati, hanno passeggiato per le vie della Capitale mano nella mano, senza lasciarsi per un istante. Con una coppia di gemelli di 2 anni in giro per casa, non deve essere facile per i Clooney trovare spazio per un ...

La dolce vita di George Clooney e Amal : Si pensava che George Clooney sarebbe arrivato a Roma da solo per l’anteprima europea di Catch-22, la serie tv da lui diretta, prodotta e interpretata che il 21 maggio debutterà su Sky Atlantic. Invece la moglie Amal Alamuddin non resistito all’idea di accompagnarlo e di godersi un po’ la «dolce vita». --Sposati dal 2014 e genitori di due gemelli, Ella e Alexander, di quasi 2 anni, George e Amal, non appena possibile, amano concedersi ...

